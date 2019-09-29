Политика
News.ruЗеленский освободил от занимаемой должности секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление об увольнении Александра Данилюка, тем самым освободив его от ранее занимаемой должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны. Указ опубликовали 30 сентября на официальном сайте главы государства.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
«Никакой и плетет интриги»: Зеленский принял отставку секретаря СНБО Александра Данилюка
Новостной фронтвчера в 16:43
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 14:44, Вашингтон
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Энергетика
Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о ссорах с молодым супругом
Известная телевизионная ведущая Лера Кудрявцева в эфире одного из телепроектов рассказала, как начинался их романтические отношения с российским хоккеистом Игорем Макаровым, который, как известно, младше возлюбленной практически на 15 лет.
ГлобалМСК.ру 14:11
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
ТАСС вчера в 01:29
Политика
Захарова оценила последствия публикации разговора Трампа с Зеленским
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ФАН вчера в 10:15
Политика
МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США
Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.
РИА Новости 14:04
Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class получит автопилот от S-Class
Новое поколение седана Mercedes-Benz C-Class получит технологии от флагманского S-Class, на базе которого построен роскошный Mercedes-Maybach.
Motor 09:53
Армия и оружие
США напоминают Гитлера: почему вопрос о ПВО Калининграда возмутил экс-посла в СССР
По словам командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Хэрригана, вооруженные силы США "постоянно думают об этих планах".
Sputnik Латвия 07:45
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Авто
Toyota показала полноприводную Toyota Camry
Седан Toyota Camry, который в этом поколении выпускался только с передними ведущими колесами, получил полноприводную версию e-Four.
Автоновости дня 08:00
Игры
Пиковое количество игроков в Code Vein превысило показатели Dark Souls
Пиковые показатели второй (более 79 тыс. игроков) и третьей (более 129 тыс. игроков) серии Dark Souls новому тайтлу обойти не удалось.
CyberSport.ru 12:17
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Футбол
Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг
Играющий в итальянской Серии D "Гроссето" уволил с поста тренера молодежной команды Томмазо Касалини, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 14:11
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли нижнекамский "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:26
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Игры
Разработчик Halo и Destiny намекнул на создание новой игры
В начале 2019 года Bungie отделилась от Activision Blizzard и получила полные права на франшизу Destiny.
CyberSport.ru 13:33
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Авто
Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC
Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.
Автоновости дня 06:27
Армия и оружие
Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз
Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.
РИА Новости 13:19
Происшествия
Грабители обчистили дом экс-футболиста сборной РФ Игоря Семшова
Как стало известно РЕН ТВ, в столичную полицию обратилась супруга экс-футболиста российской сборной Игоря Семшова, сообщив, что неизвестные преступники ограбили их дом в подмосковной деревне Маслово.
РЕН ТВ 03:07
Происшествия
На северо-западе Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой
Водители начали со словесной перепалки, затем один выстрелил в другого.
Эхо Москвы 14:32