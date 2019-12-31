Общество

RT на русскомRT на русскомЗеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.
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Украинский президент Зеленский раскрыл свои доходы

URA.Ru14:04

Зеленский отчитался о доходах за 2018 год

Газета.Ru14:59

Опубликована декларация доходов Зеленского

Московский Комсомолец11:53

Зеленский задекларировал более $200 тыс. от студии «Квартал 95»

РБК13:11

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о доходах

Эхо Москвы12:30

Зеленский отчитался о своих доходах

RT на русском13:24

Зеленский раскрыл свои доходы

РИА Новости11:34
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Авто

МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России

МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России, согласно которым отменяется 10-дневный период на легальное пользование транспортным средством без госномеров.
Народные новости 01 января в 19:47
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily вчера в 07:24
Политика

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости вчера в 12:39
Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают ухода Погба из клуба

Издание The Times сообщает, что футболисты "Манчестер Юнайтед" ждут ухода из клуба французского полузащитника Поля Погба.
Sport.ru 07:29
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

RT на русском 16:56
Общество

WSJ: экс-глава Renault перед побегом в Ливан побывал в Турции

Экономика сегодня 01 января в 19:09
Футбол

Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за «Милан»

Спорт-Экспресс 11:02
Общество

Усманов назвал своих возможных наследников

Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Известия 14:21
Происшествия

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Хоккей

СКА потерпел самое крупное поражение в сезоне от «Йокерита»

Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел разгромное поражение в Хельсинки.
Телеканал Санкт-Петербург 14:03
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Армия и оружие

Представитель МИД Франции объяснила, почему США убили Сулеймани

Причину убийства иранского генерала Касема Сулеймани объяснила госсекретарь по европейским делам министерства иностранных дел Франции Амели де Моншален 3 января в эфире радиостанции RTL.
Красная весна 04:45
Кино

Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
UfaTime.ru вчера в 14:38
Кино

Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости 11:10
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Lenta.ru 11:20
Космос

Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
ТАСС 31.12.19 в 16:14
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Армия и оружие

Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

Президент США Дональд Трамп назвал генерала КСИР Касема Сулеймани "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
РИА Новости 15:42
Политика

В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о размещении служащих Национальной гвардии США в аэропортах города в качестве меры предосторожности после убийства в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 16:42
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru 06:13
Экономика

Мадуро заявил о планах продавать нефть за криптовалюту

Криптовалюта поддерживается запасами нефти в стране.
Известия 11:09
Шоу-бизнес

Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
NewInform вчера в 07:15
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Общество

В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности

Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
РИА Новости 17:13
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Футбол

Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»

Бомбардир.ру 09:08
Авто

Jaguar Land Rover раскрыл, какими будут новые модели для России

Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover рассказала, какие новинки ждут российский авторынок в следующем году.
Gazeta.SPb 31.12.19 в 10:36
Культура

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Игромания.ру вчера в 06:45
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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