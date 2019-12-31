Общество
RT на русскомЗеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.
Читать в источнике
Оценить205
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Авто
МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России
МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России, согласно которым отменяется 10-дневный период на легальное пользование транспортным средством без госномеров.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Футбол
Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают ухода Погба из клуба
Издание The Times сообщает, что футболисты "Манчестер Юнайтед" ждут ухода из клуба французского полузащитника Поля Погба.
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Общество
WSJ: экс-глава Renault перед побегом в Ливан побывал в Турции
Футбол
Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за «Милан»
Общество
Усманов назвал своих возможных наследников
Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Происшествия
Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Хоккей
СКА потерпел самое крупное поражение в сезоне от «Йокерита»
Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел разгромное поражение в Хельсинки.
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
Армия и оружие
Представитель МИД Франции объяснила, почему США убили Сулеймани
Причину убийства иранского генерала Касема Сулеймани объяснила госсекретарь по европейским делам министерства иностранных дел Франции Амели де Моншален 3 января в эфире радиостанции RTL.
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Космос
Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
Армия и оружие
Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»
Президент США Дональд Трамп назвал генерала КСИР Касема Сулеймани "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
Политика
В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о размещении служащих Национальной гвардии США в аэропортах города в качестве меры предосторожности после убийства в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Экономика
Мадуро заявил о планах продавать нефть за криптовалюту
Криптовалюта поддерживается запасами нефти в стране.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Общество
В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности
Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Футбол
Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»
Авто
Jaguar Land Rover раскрыл, какими будут новые модели для России
Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover рассказала, какие новинки ждут российский авторынок в следующем году.
Культура
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.