Общество

RT на русскомRT на русскомЗеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.
Читать в источнике
Комментировать120

Подробнее о событии

Украинский президент Зеленский раскрыл свои доходы

URA.Ru14:04

Зеленский отчитался о доходах за 2018 год

Газета.Ru14:59

Зеленский отчитался о собственных доходах

РИА Новости11:34

Зеленский задекларировал более $200 тыс. от студии «Квартал 95»

РБК13:11

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о доходах

Эхо Москвы12:30

Опубликована декларация доходов Зеленского

Московский Комсомолец11:53

Зеленский отчитался о своих доходах

RT на русском13:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:14, Ашберн
Армия и оружие

В Иране назначили преемника убитого США генерала Сулеймани

Как пишет агентство Tasnim, Каани был назначен вместо генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате операции США в Ираке.
RT на русском 07:50
Происшествия

Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией

Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Коммерсантъ 09:26
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 13:59
Единоборства

Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом

В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
FightTime.ru 01:20
Общество

SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей

«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Коммерсантъ 15:22
Политика

Госсекретарь США Помпео объяснил Лаврову убийство Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обсудил операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает госдепартамент.
Вести.Ru 12:22
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России

По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.
Газета.Ru 15:15
Космос

Названы главные космические проекты 2020 года

REGNUM 01 января в 08:12
Политика

Трамп назвал дату подписания договора по первой фазе сделки с Китаем

Трамп По словам главы Штатов, переговоры по второй стадии торгового соглашения с Китаем начнутся в китайской столице позже.
REGNUM 31.12.19 в 10:27
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца

У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Lenta.ru 13:57
Политика

Шнуров сравнил Зеленского с Путиным

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.
РИА Новости 15:27
Гаджеты

LG представит прототип телевизора, который сворачивается как жалюзи

В прошлом году на выставке был представлен проект под названием LG Signature OLED TV R. Тогда экран из нижнего базового модуля выдвигался вверх, а теперь дисплей опускается из потолочного модуля по типу жалюзи или экрана для проектора.
Anonsens 10:03
Армия и оружие

Трамп сказал, что убийством Сулеймани США хотят остановить войну

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США, убив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а прекратить войну.
Вечерняя Москва 15:54
Общество

Наталья Поклонская раскритиковала российское ТВ за новогодние телешоу

Gazeta.SPb 14:17
Футбол

Жардим рассказал об увольнении из «Монако»

Португалец Леонарду Жардим рассказал о своем увольнении с поста главного тренера "Монако".
ProstoProSport 03:59
Космос

Уникальный «звездный двигатель» показали на видео

Профиль 01 января в 12:55
Общество

Нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из Ирака

Крупные нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из иракской Басры.
ГЛАС.RU 06:33
Кино

Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей

Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
Lenta.ru 12:09
Общество

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Lenta.ru 01 января в 09:11
Происшествия

Два акробата из РФ упали с десятиметровой высоты в Амстердаме

Пятый канал 15:44
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru 09:08
Футбол

Ибрагимович забил в первом матче после возвращения в «Милан»

«Милан» в товарищеском матче разгромил клуб «Роденс» со счётом 9:0. Один из мячей в составе «россонери» забил шведский нападающий Златан Ибрагимович, который только вчера, 2 января, был представлен в качестве игрока красно-чёрных.
Чемпионат 14:09
Футбол

«Челси» рассматривает решение о покупке Чалова

«Лион» отказал «Челси» в покупке Муссу Дембеле. Теперь им придется рассматривать другие варианты, как сообщает Evening Standard.
Спорт день за днем 09:49
Здоровье

Что происходит с женским организмом после 40 лет

Медицинские специалисты рассказали, что происходит с женским организмом после 40 лет.
МедиаПоток 06:30
Политика

В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани

Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.
РИА Новости 16:11
Общество

Над Россией пройдет метеоритный дождь

В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 10:35
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Политика

США внесли «Асаиб Ахль аль-Хакк» в список террористических группировок

Госсекретарь США Майкл Помпео внес шиитскую военизированную группировку "Асаиб Ахль аль-Хакк" в американский список иностранных террористических организаций, а двух ее лидеров - в перечень иностранных террористов.
ТАСС 14:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное