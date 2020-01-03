Общество
RT на русскомЗеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.
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Армия и оружие
В Иране назначили преемника убитого США генерала Сулеймани
Как пишет агентство Tasnim, Каани был назначен вместо генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате операции США в Ираке.
Происшествия
Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Единоборства
Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом
В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Общество
SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей
«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Политика
Госсекретарь США Помпео объяснил Лаврову убийство Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обсудил операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает госдепартамент.
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России
По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
Политика
Трамп назвал дату подписания договора по первой фазе сделки с Китаем
Трамп По словам главы Штатов, переговоры по второй стадии торгового соглашения с Китаем начнутся в китайской столице позже.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Политика
Шнуров сравнил Зеленского с Путиным
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.
Гаджеты
LG представит прототип телевизора, который сворачивается как жалюзи
В прошлом году на выставке был представлен проект под названием LG Signature OLED TV R. Тогда экран из нижнего базового модуля выдвигался вверх, а теперь дисплей опускается из потолочного модуля по типу жалюзи или экрана для проектора.
Армия и оружие
Трамп сказал, что убийством Сулеймани США хотят остановить войну
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США, убив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а прекратить войну.
Футбол
Жардим рассказал об увольнении из «Монако»
Португалец Леонарду Жардим рассказал о своем увольнении с поста главного тренера "Монако".
Космос
Уникальный «звездный двигатель» показали на видео
Общество
Нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из Ирака
Крупные нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из иракской Басры.
Кино
Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей
Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Футбол
Ибрагимович забил в первом матче после возвращения в «Милан»
«Милан» в товарищеском матче разгромил клуб «Роденс» со счётом 9:0. Один из мячей в составе «россонери» забил шведский нападающий Златан Ибрагимович, который только вчера, 2 января, был представлен в качестве игрока красно-чёрных.
Футбол
«Челси» рассматривает решение о покупке Чалова
«Лион» отказал «Челси» в покупке Муссу Дембеле. Теперь им придется рассматривать другие варианты, как сообщает Evening Standard.
Здоровье
Что происходит с женским организмом после 40 лет
Медицинские специалисты рассказали, что происходит с женским организмом после 40 лет.
Политика
В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.
Общество
Над Россией пройдет метеоритный дождь
В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Политика
США внесли «Асаиб Ахль аль-Хакк» в список террористических группировок
Госсекретарь США Майкл Помпео внес шиитскую военизированную группировку "Асаиб Ахль аль-Хакк" в американский список иностранных террористических организаций, а двух ее лидеров - в перечень иностранных террористов.