Общество
RT на русскомЗеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.
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Армия и оружие
США подтвердили ликвидацию генерала иранского КСИР в Багдаде
Целью удара был убитый командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.
Футбол
Хавбек «Краснодара-2» Григорян перешёл в «Млада-Болеслав»
Полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян продолжит карьеру в «Млада-Болеславе», сообщает официальный сайт «быков».
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Политика
МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Политика
США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера
Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Гаджеты
Apple выпустит две модели iPhone SE 2
Шоу-бизнес
Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа
Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.
Армия и оружие
В ВДВ начали поступать новые средства десантирования боевой техники
Началась поставка в части и соединения парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955.
Гаджеты
OnePlus сделает основную камеру будущего флагмана «невидимой»
OnePlus уже в ближайшее время покажет свое новое устройство.
Энергетика
Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Музыка
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем. Видео
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил на корпоративе в качестве диджея.
Хоккей
Ларионов рассказал, за счет чего сборная России может обыграть шведов в полуфинале МЧМ
Тренер сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего матча со Швецией в полуфинале молодежного чемпионата мира U20.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Экономика
Названы семь тревожных признаков мирового экономического кризиса
В списке оказалось семь пунктов. И, кажется, тревожные признаки мы наблюдаем уже сегодня.
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Авто
Chrysler презентует концепт Airflow Vision на выставке CES
Американский бренд представит концепцию Airflow Vision на выставке Consumer Electronics Show в 2020 году в Лас-Вегасе, штат Невада.
Хоккей
СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Усманов раскрыл своих возможных наследников
Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM.
Экономика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Политика
На Украине заговорили о неизбежном повышении пенсионного возраста
Следующая индексация намечена на март 2020 года, но, несмотря на любые «мягкие варианты», повышение пенсионного возраста является неизбежным.
Здоровье
Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.