Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Зеленский отчитался о своих доходах

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