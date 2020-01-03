Общество

RT на русскомRT на русскомЗеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.
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Украинский президент Зеленский раскрыл свои доходы

URA.Ru14:04

Опубликована декларация доходов Зеленского

Московский Комсомолец11:53

Зеленский отчитался о своих доходах

RT на русском13:24

Зеленский задекларировал более $200 тыс. от студии «Квартал 95»

РБК13:11

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о доходах

Эхо Москвы12:30

Зеленский отчитался о доходах за 2018 год

Газета.Ru14:59

Зеленский раскрыл свои доходы

РИА Новости11:34
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Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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