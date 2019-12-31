Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Гаджеты HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.

Происшествия Число жертв наводнения в Индонезии достигло 43 По данным на вечер четверга по местному времени, более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия.

Финансы В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.

Общество Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Энергетика Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Происшествия Жители сахалинского Углегорска ощутили землетрясение По данным Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 4, находился в Татарском проливе, у западного побережья Сахалина, на глубине 11 км.

Политика Иран назвал Германию соучастником убийства генерала КСИР Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер указала, что убийство генерала Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.

Единоборства Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.