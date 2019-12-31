Общество
RT на русскомЗеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.
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Кино
Disney опубликовал тизер новинок 2020 года
Гаджеты
HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei
HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии достигло 43
По данным на вечер четверга по местному времени, более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия.
Авто
В МВД РФ разъяснили новые правила регистрации автомобилей
По данным издательства «РИА», в России начали действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Иранский генерал-майор Касем Сулеймани — командующий элитным подразделением КСИР — был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Армия и оружие
Reuters: шесть человек погибли от авиаудара к северу от Багдада
По автоколонне членов шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада нанесены авиаудары, сообщает Reuters со ссылкой на источник в иракской армии.
Происшествия
Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске
Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
Армия и оружие
Арабские государства призвали пресечь вторжение Турции в Ливию
Представители Бахрейна, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ заявили, что никто не может вмешиваться в дела арабской страны и нарушать ее суверенитет, даже Анкара.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Армия и оружие
Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии
Экономика
Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии
Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
Происшествия
Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Происшествия
Жители сахалинского Углегорска ощутили землетрясение
По данным Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 4, находился в Татарском проливе, у западного побережья Сахалина, на глубине 11 км.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Здоровье
Станция скорой помощи Ставрополя работает в напряженном режиме
В Ставрополе станция скорой медицинской помощи работает в напряженном круглосуточном режиме.
Политика
Иран назвал Германию соучастником убийства генерала КСИР
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер указала, что убийство генерала Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
Игры
PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому
Игровая консоль PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому.
Единоборства
Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом
В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Здоровье
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Общество
Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году
Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, сообщает Express.