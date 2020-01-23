Политика
Lenta.ruЗеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
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Происшествия
Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове
В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Общество
Василий Голубев: «Быковская остается министром здравоохранения»
Быковская остается министром здравоохранения.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Здоровье
Как мировые аэропорты ведут борьбу с распространением коронавируса
Какие меры предосторожности введены в аэропортах всего мира — в подборке RT.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Политика
Песков объяснил спешку с конституционной реформой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил спешку с конституционной реформой, сообщат РБК.
Политика
Новый состав правительства сформирован в России
В России сформирован новый состав правительства во главе с Михаилом Мишустиным; соответствующий указ подписал президент.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Происшествия
В России госпитализировали пациентов с подозрением на коронавирус
В аэропорту заболевшим стало плохо, двое из них сейчас находятся в инфекционной больнице Санкт-Петербурга, третьего госпитализировали в Москве.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
Общество
Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма
Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне.
Здоровье
В Китае нашли метод лечения коронавируса
Медики из госпиталя Уханьского университета нашли успешный метод лечения коронавируса 2019-nCoV, передает ТАСС.
Экономика
Арабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco
Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»).
Политика
Представитель Украины в ТКГ призвал пересмотреть Минские соглашения
Некоторые положения Минских соглашений должны быть пересмотрены, заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников, сообщило 23 января издание «Новое время».
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян
Позже на сцену вышла София Ротару. Звезда отказалась выступать на новогодних корпоративах в России, но не смогла пропустить праздник Этери.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Шоу-бизнес
Толкалина позировала в образе Венеры
Происшествия
Члену банды «Цапки» Алексееву предъявлено новое обвинение
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.