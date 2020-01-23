Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

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