Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
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Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

РИА Новости02:52

Зеленский передал свое место на Всемирном форуме памяти Холокоста пережившим трагедию

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Зеленский объяснил отсутствие на форуме по Холокосту желанием уступить место пострадавшим

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Зеленский уступил своё место на Всемирном форуме памяти холокоста

RT на русском04:06

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Lenta.ru03:24

Зеленский не будет участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

REGNUM02:48
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Происшествия

Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове

В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Вести.Ru 01:54
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Общество

Василий Голубев: «Быковская остается министром здравоохранения»

Быковская остается министром здравоохранения.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:18
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
RT на русском 02:02
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
RT на русском 04:43
Здоровье

Как мировые аэропорты ведут борьбу с распространением коронавируса

Какие меры предосторожности введены в аэропортах всего мира — в подборке RT.
RT на русском 01:45
Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

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Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
РИА Новости 04:24
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика

Песков объяснил спешку с конституционной реформой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил спешку с конституционной реформой, сообщат РБК.
Мой Брянск 21 января в 04:52
Политика

Новый состав правительства сформирован в России

В России сформирован новый состав правительства во главе с Михаилом Мишустиным; соответствующий указ подписал президент.
Сиб.фм 21 января в 21:41
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС вчера в 17:19
Происшествия

В России госпитализировали пациентов с подозрением на коронавирус

В аэропорту заболевшим стало плохо, двое из них сейчас находятся в инфекционной больнице Санкт-Петербурга, третьего госпитализировали в Москве.
Readovka.ru вчера в 10:52
Политика

В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
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Экономика

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
RT на русском 01:42
Общество

Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма

Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

ТАСС 03:43
Здоровье

В Китае нашли метод лечения коронавируса

Медики из госпиталя Уханьского университета нашли успешный метод лечения коронавируса 2019-nCoV, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:00
Экономика

Арабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco

Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»).
Ведомости 01:55
Армия и оружие

Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

РИА Новости 03:19
Политика

Представитель Украины в ТКГ призвал пересмотреть Минские соглашения

Некоторые положения Минских соглашений должны быть пересмотрены, заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников, сообщило 23 января издание «Новое время».
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян

Позже на сцену вышла София Ротару. Звезда отказалась выступать на новогодних корпоративах в России, но не смогла пропустить праздник Этери.
StarHit.ru вчера в 08:00
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
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В Новосибирске к 2030 году могут появиться шесть станций метро

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Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск вчера в 04:43
Шоу-бизнес

Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
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Толкалина позировала в образе Венеры

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Происшествия

Члену банды «Цапки» Алексееву предъявлено новое обвинение

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Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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