Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию. Зеленский находится с рабочим визитом Израиле.
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Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

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Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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