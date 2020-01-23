Политика
РИА НовостиЗеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию. Зеленский находится с рабочим визитом Израиле.
Читать в источнике
Оценить146
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Политика
Путин предложил провести саммит стран-основателей ООН
Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — по обсуждению мировых проблем.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Происшествия
В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц
В Бурятии в отношении подростка возбуждены два уголовных дела, его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних воспитанниц Галтайской коррекционной школы-интерната, сообщает в среду, 22 января, пресс-служба регионального СУ СК.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
ЖКХ
Почти 300 тыс. человек остаются без воды в Нижнем Новгороде
Из-за аварии на коммунальном коллекторе, которую планировалось ликвидировать в течение 12 часов, Автозаводский район Нижнего Новгорода остается без водоснабжения с 18:30 мск 22 января.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна
Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.
Политика
В Яд Вашем удивлены отказом Зеленского посетить форум по Холокосту
В музее "Яд Вашем" недоумение вызвал отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на пятый Всемирный форум памяти Холокосту.
Авто
В России появились новые штрафы для водителей
Размер штрафа, согласно инициативе, составит 2500 рублей для владельцев легковых автомобилей и 5500 рублей – для водителей грузовиков и автобусов.
Общество
Путин эмоционально выступил на открытии памятника в Иерусалиме
Происшествия
Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева
Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл обнародовал видео с выпускного дочери
В докленте «Томас Маркл: Моя история» отец герцогини Сассекской обнародовал «домашнее видео» с выпускного дочери, которое он снял летом 1999 года.
Футбол
«МЮ» не планирует увольнять Сульшера
Руководство «Манчестер Юнайтед» по-прежнему поддерживает главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.
Хоккей
Дарюс Каспарайтис: «Овечкин может догнать и обогнать Гретцки»
Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис в интервью «СЭ» заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выставила на продажу свой Кадиллак
Популярная актриса Наталья Бочкарева решила продать свой автомобиль Cadillac. Объявление об этом она выложила на своей странице в Instagram.
Общество
Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу
Жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна сообщила, что неизвестные выставили на продажу свежие фотографии ее супруга.
Общество
Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса
Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который предлагает убрать из Гражданского кодекса понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Актер Александр Пашков объяснил, почему бросил жену с тремя детьми
Актер Александр Пашков в ходе ток-шоу на телеканале "Россия-1" рассказал о своем первом браке.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Политика
Россия получила права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал РФ права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на осуждённую в России израильтянку Нааму Иссахар.
Здоровье
Туристов призвали воздержаться от поездок в Ухань из-за коронавируса
Представители организации призывают соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от поездок в китайский город Ухань до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована.