Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
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