Политика
РИА НовостиЗеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
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Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили
В рейтинге самых беспроблемных моделей китайских производителей больше, например в классе компактных минивэнов первенствовал Baojun 730, среди компактных хэтчбеков самым надежным стал Changan Eado XT, в сегменте среднеразмерных седанов выиграл Geely GC9, а в категории субкомпактных и среднеразмерных кроссоверов победили Chery Tiggo 3x и WEY VV6 соответственно.
Motor вчера в 10:43
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая
Накануне фискальные органы сообщили, что отец известной певицы Ольги Бузовой уже несколько лет не платит налоги.
ГлобалМСК.ру 08:48
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Игры
После релиза Cyberpunk 2077 представит мультиплеер
Goroday.ru 07:16
Общество
В Москве трансгендер женился в СИЗО
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru вчера в 10:47
Здоровье
Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
РЕН ТВ 07:29
Транспорт
Минтранс планирует отменить предполетный досмотр транзитных пассажиров
Министерство транспорта России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров внутрироссийских транзитных рейсов.
Известия 08:48
Политика
Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Российская газета 02:14
Теннис
Медведев победил Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РИА Новости вчера в 17:09
Армия и оружие
На Дунае пройдут совместные военные учения между Украиной и Румынией
В дельте реки Дунай, в районе Измаила и Тульчи (Румыния) начались совместные военные учения Риверин-2019 с участием вооруженных сил Украины и Румынии.
ИА Новороссия вчера в 14:33
Общество
Россияне проявили Honor
Китайские смартфоны показали хорошие продажи и в августе: с 12 по 18 августа общая доля Huawei и Honor на рынке составила 37% в штучных продажах, в то время как годом ранее за аналогичный период показатель составлял 29%, следует из данных ритейлеров, с которыми ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 03:00
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал гонорар Хабиба за бой с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедова заработает более $6 млн за поединок против американца Дастина Порье.
Профиль 09:37
Экономика
Орешкин предложил в 20 раз удешевить процедуру банкротства физлиц
Минэкономразвития готовит предложения в законы и нормативные акты, чтобы кардинально снизить расходы физического лица для признания себя банкротом через суд, заявил в интервью Business FM министр Максим Орешкин.
Ведомости 08:35
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Кино
Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант, высоко оценив ее актерское мастерство и преданность делу, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
РИА Новости 04:25
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Общество
Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019
Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке.
Интерфакс 09:02
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18