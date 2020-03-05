Политика
РИА НовостиЗеленский отказался пожать руку депутату Рады
Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Алексею Гончаренко после того, как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента.
Читать в источнике
Оценить107
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Происшествия
Самолет, летевший в Нижний Новгород, благополучно сел в Шереметьево
Самолет, летевший из Москвы в Нижний Новгород и экстренно вернувшийся в аэропорт вылета, благополучно сел в аэропорту Шереметьево.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Экономика
ПИК нашла первых покупателей франшизы на свои технологии
ПИК продала первые франшизы на использование своих технологий, рассказал «Ведомостям» вице-президент по проектированию и развитию франшиз группы Алексей Алмазов.
Футбол
Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций
Футбольная сборная России сыграет с национальными командами Сербии, Турции и Венгрии в Лиге наций УЕФА.
Баскетбол
«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан», Дончич оформил трипл-дабл
«Даллас» (38-25) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Нью-Орлеан» (26-36) — 127:123.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Кино
Pornhub выпустил документальный фильм без порно
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Кино
Режиссер нового фильма о Бэтмене выложил фотографии Бэтмобиля
Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в своем твиттере фотографии Бэтмобиля.
Общество
«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко
Блогер написала, что Валентин навсегда останется в ее сердце и с ней рядом. По словам Диденко, она не может осознать случившегося.
Происшествия
В Ленобласти мужчина облил жену керосином и поджег
В поселке Ермилово в Ленобласти мужчина облил керосином и поджег свою жену.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.
Экономика
Туристическому рынку угрожает новый кризис
Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
Общество
Толщина озонового слоя над Арктикой упала до критического уровня
Футбол
В Беларуси матчем за Суперкубок сегодня откроется футбольный сезон
4 марта в Минске состоится первая официальная игра футбольного сезона-2020 в Беларуси — матч за Суперкубок между действующим чемпионом страны брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (3-е место в прошлом чемпионате).
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Гаджеты
WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему
В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Политика
Путин рассказал, как возникла идея создания центра «Сириус»
В интервью информационному агентству ТАСС глава государства сообщил, что идея открытия центра принадлежала ему самому.
Политика
Киев призвал ЕС ввести новые санкции против России за поезда в Крым
Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на новые санкции ЕС в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с Крымом.
Футбол
«Спартак» в меньшинстве одолел ЦСКА
В матче Кубка России по футболу московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Политика
В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции
Предложение внести в Конституцию понятие "государствообразующий народ" не ущемляет права национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Происшествия
Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу
В Челябинской области мировой судья назначил пенсионерке штраф за клевету на районного чиновника, сообщил пресс-центр областной прокуратуры.
Происшествия
В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России
В Акмолинской области Казахстана задержали членов преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
Политика
В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта встретятся в Москве, чтобы попытаться урегулировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб, обострение в которой грозит новым региональным конфликтом.