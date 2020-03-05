Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский отказался пожать руку депутату Рады

Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Алексею Гончаренко после того, как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента.
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