Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко

Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Верховной рады Алексею Гончаренко после того, как парламентарий раскритиковал его на заседании, посвященном назначению нового правительства. Этот момент зафиксировал телеканал "112 Украина".
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Зеленский не стал пожимать руку раскритиковавшему его депутату Гончаренко

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Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко

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Московский Комсомолецвчера в 19:57

Зеленский не пожал руку депутату Рады, обвинившему его во лжи

REGNUMвчера в 15:58

Зеленский отказался пожать руку депутату Гончаренко

ФАНвчера в 15:41

Зеленский отказался пожать руку депутату Рады

РИА Новостивчера в 14:42
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Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Общество

В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в американском штате Калифорния из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:24
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК вчера в 03:42
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Авто

Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class

Уже в стартовой комплектации нового E-Class предусмотрен продвинутый информационно-развлекательный комплекс MBUX с двумя экранами на 10,25 дюйма каждый, объединенными в единую панель.
Новые автомобили 03 марта в 09:37
Происшествия

В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess

РБК 01:09
Общество

Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда

До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
РБК 00:00
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Кино

Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»

Издание Donday.ru сообщает, что со съемок уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Вечерний курьер вчера в 01:58
Политика

«Проект»: Кремль предложил Путину досрочные выборы в Госдуму

Возможно, провести досрочные выборы предложат именно они, а глава государства в ответ выскажет свое мнение, прогнозируют собеседники «Проекта».
Весьма вчера в 12:28
Музыка

Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»

Nur24.ru 03 марта в 00:10
Общество

«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов

Федеральная налоговая служба (ФНС) требует от крупных рестораторов объединить заведения в единый холдинг, чтобы ужесточить налогообложение.
Газета.Ru 01:28
Кино

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса

Премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили до ноября в связи с распространением коронавируса.
РБК вчера в 13:52
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Футбол

Гончаренко рассказал, почему отказался пожать руку Тедеско

В матче 1/4 финала Кубка России московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" в дополнительное время обыграл столичный ЦСКА – 3:2. После игры наставник армейцев Виктор Гончаренко отказался пожать руку тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско.
Вести.Ru 01:25
Авто

В России под налог на роскошь попали новые автомобили

В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Somanyhorses 02 марта в 11:22
Политика

Стало известно о роли Гитлера в раскрутке Катынского дела

Название «Катынское дело» произошло от небольшой деревни Катынь в 14 километрах к западу от Смоленска, где в 1943 году в урочище Козьи горы были обнаружены массовые захоронения польских военнопленных, расстрелянных в годы Второй мировой войны.
Взгляд.ру 00:32
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва вчера в 00:23
Здоровье

Школы Саратовского района закрыли на карантин

В пресс-службе министерства образования по Саратовской области уточнили, что сейчас занятия приостановлены в шести школах четырех районов области: в Аткарском районе полностью закрыты три школы, по одному учебному учреждению не работает в Екатериновском, Федоровском и Ивантеевском муниципальных районах.
FreeNews-Volga 03 марта в 01:22
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM вчера в 01:31
Экономика

Котировки акций в Гонконге укрепились вслед за крупным ростом в США

Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись повышением котировок акций на фоне мощного роста на Уолл-стрит.
ТАСС вчера в 23:03
Политика

Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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Авто

Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla

По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
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Общество

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

В Перу в возрасте ста лет умер бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр, сообщил нынешний генсек организации Антониу Гуттериш.
Интерфакс 00:32
Наука

Небулайзер помог окситоцину углубиться в мозг

Предпочтение отдают введению окситоцина с помощью спрея для носа, а не внутривенному, так как синтетический окситоцин (как и другие гидрофильные циклические нонапептиды) не может преодолеть гематоэнцефалический барьер в достаточных для воздействия на глубинные структуры мозга количествах.
N+1 вчера в 10:18
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Армия и оружие

В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки

ПВО сирийской армии успешно отразила израильскую ракетную атаку на провинции Хомс и Кунейтра, сообщает гостелевидение Сирии.
РИА Новости 01:06
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