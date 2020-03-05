Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Верховной рады Алексею Гончаренко после того, как парламентарий раскритиковал его на заседании, посвященном назначению нового правительства. Этот момент зафиксировал телеканал "112 Украина".

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