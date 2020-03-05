Политика
Российская газетаЗеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко
Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Верховной рады Алексею Гончаренко после того, как парламентарий раскритиковал его на заседании, посвященном назначению нового правительства. Этот момент зафиксировал телеканал "112 Украина".
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Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в американском штате Калифорния из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class
Уже в стартовой комплектации нового E-Class предусмотрен продвинутый информационно-развлекательный комплекс MBUX с двумя экранами на 10,25 дюйма каждый, объединенными в единую панель.
Общество
Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда
До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Кино
Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»
Издание Donday.ru сообщает, что со съемок уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Политика
«Проект»: Кремль предложил Путину досрочные выборы в Госдуму
Возможно, провести досрочные выборы предложат именно они, а глава государства в ответ выскажет свое мнение, прогнозируют собеседники «Проекта».
Музыка
Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»
Общество
«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов
Федеральная налоговая служба (ФНС) требует от крупных рестораторов объединить заведения в единый холдинг, чтобы ужесточить налогообложение.
Кино
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса
Премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили до ноября в связи с распространением коронавируса.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Футбол
Гончаренко рассказал, почему отказался пожать руку Тедеско
В матче 1/4 финала Кубка России московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" в дополнительное время обыграл столичный ЦСКА – 3:2. После игры наставник армейцев Виктор Гончаренко отказался пожать руку тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско.
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Политика
Стало известно о роли Гитлера в раскрутке Катынского дела
Название «Катынское дело» произошло от небольшой деревни Катынь в 14 километрах к западу от Смоленска, где в 1943 году в урочище Козьи горы были обнаружены массовые захоронения польских военнопленных, расстрелянных в годы Второй мировой войны.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Здоровье
Школы Саратовского района закрыли на карантин
В пресс-службе министерства образования по Саратовской области уточнили, что сейчас занятия приостановлены в шести школах четырех районов области: в Аткарском районе полностью закрыты три школы, по одному учебному учреждению не работает в Екатериновском, Федоровском и Ивантеевском муниципальных районах.
Происшествия
Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
Экономика
Котировки акций в Гонконге укрепились вслед за крупным ростом в США
Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись повышением котировок акций на фоне мощного роста на Уолл-стрит.
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Авто
Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla
По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Общество
Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр
В Перу в возрасте ста лет умер бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр, сообщил нынешний генсек организации Антониу Гуттериш.
Наука
Небулайзер помог окситоцину углубиться в мозг
Предпочтение отдают введению окситоцина с помощью спрея для носа, а не внутривенному, так как синтетический окситоцин (как и другие гидрофильные циклические нонапептиды) не может преодолеть гематоэнцефалический барьер в достаточных для воздействия на глубинные структуры мозга количествах.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Армия и оружие
В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
ПВО сирийской армии успешно отразила израильскую ракетную атаку на провинции Хомс и Кунейтра, сообщает гостелевидение Сирии.