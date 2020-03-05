Политика
ИзвестияЗеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Футбол
В РЖД назвали нормальной практикой иск «Локомотива» к Геркусу
Иск «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу является нормальной практикой.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Футбол
Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Происшествия
Бывшую киберспортсменку осудили на 116 лет за мошенничество
Авто
В Узбекистане Volkswagen начнет выпускать машины
В будущем марка допускает возможность локализации в Узбекистане и иных моделей собственного модельного ряда.
Общество
Вне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек
12 668 случаев заболевания новым типом коронавируса с начала эпидемии зарегистрировано в 76 странах за исключением Китая, 4 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Экономика
В Совфеде заявили о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию
Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Космос
Подмосковные школьники разработают оборудование для спутников
Более 120 подмосковных школьников в рамках программы «Сириус 2020» в Королеве разработают оборудование для спутников и прототипов космических аппаратов.
Происшествия
Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области
В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие.
Общество
В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом
В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом Поздно вечером в среду в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями.
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель
Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 по московскому времени подешевели на 0,44% - до $51,63 за баррель.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Происшествия
Вертолет национальной полиции разбился на Филиппинах
Вертолет филиппинской национальной полиции потерпел крушение в четверг утром. Инцидент произошел в жилом районе провинции Лагуна.
Кино
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса
Премьеру 25-го фильма киносаги о Джеймсе Бонде перенесли более чем на полгода из-за коронавируса.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Транспорт
Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД
Хоккей
«Сибирь» во второй раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
Общество
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Армия и оружие
Эрдоган попросил помощи у США для операции в Идлибе
Как сообщает РИА "Новости", с соответствующей просьбой к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу обратился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.