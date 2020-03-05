Политика
ИзвестияЗеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
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Политика
Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Экономика
ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках
Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России изменить требования к новому способу продажи банками страховых продуктов.
Гаджеты
SeaSonic выпустила безвентиляторные блоки питания мощностью до 700 Вт
SeaSonic оснастила блоки серии Prime Fanless температурной защитой от повышения и понижения мощности, а также скачков напряжения и короткого замыкания.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
ПФР начнет рассылать уведомления россиянам о размере их будущей пенсии
Как уточняется, уведомления будут приходить автоматически при помощи портала "Госуслуги" один раз в три года после достижения гражданином 45 лет.
Общество
Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса
Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятия карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
Происшествия
Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.
Экономика
Ежегодные расходы партии «Единая Россия» на собственное руководство достигли миллиарда рублей
Почти половину ежегодных расходов партия направляет на пропагандистскую деятельность, - пишет издание.
Политика
Зеленский сменил правительство Украины
Выступая в Верховной раде перед голосованием по кандидатуре премьера, Зеленский заявил, что Украине нужны «новые мозги и новые сердца».
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Политика
Трамп оценил результаты Байдена на праймериз в супервторник
Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги "супервторника".
Общество
В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах
В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Политика
Суд Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук, который ранее был задержан полицией на болгаро-греческой границе по запросу России, вышел на свободу.
Общество
Роскомнадзор начал блокировать страницы с фейками о коронавирусе
Роскомнадзор внес фейковые сведения о распространении коронавируса в реестр запрещенной информации и начал блокировать соответствующие посты.
Экономика
Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Единоборства
Объявлен состав женской сборной России по боксу на олимпийский отбор
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Общество
Женщины в России ждут на 8 марта ювелирные украшения и косметику
41 процент дам хотели бы получить ювелирное украшение, почти столько же согласны на парфюмерию и косметику, а 31% обрадуются подарочным сертификатам.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки
Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Общество
Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Футбол
Федун: судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Арбитру не удалось испортить своими действиями матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».