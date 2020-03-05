Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.

Общество Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.

Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

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Биатлон Губерниев прокомментировал новость о поддельных подписях Родченкова Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию относительно поддельных подписей Григория Родченкова в документах биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой, предоставленных МОК, передает URA.RU.