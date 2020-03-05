Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
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Зеленский не стал пожимать руку раскритиковавшему его депутату Гончаренко

РБКвчера в 22:38

Зеленский не пожал руку депутату Рады, обвинившего его во лжи

REGNUMвчера в 15:58

Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко

Известиявчера в 18:36

Зеленский отказался жать руку депутату из-за критики

URA.Ruвчера в 16:02

Зеленский не стал жать руку раскритиковавшему его депутату

Московский Комсомолецвчера в 19:57

Зеленский отказался пожать руку депутату Гончаренко

ФАНвчера в 15:41

«Не переходите на личности»: Зеленский отказался пожать руку депутату

РИА Новостивчера в 14:42
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Происшествия

Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском

Известия вчера в 23:31
Кино

Съемочную площадку «Сватов 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

На днях стало известно, что актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко также оставили съемочную площадку сериала «Сваты».
Ugpressa.ru 02 марта в 23:52
Экономика

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян

Более половины (58 процентов) россиян допускает просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей.
Lenta.ru вчера в 23:54
Происшествия

Директор школы уволился после инцидента с кварцевой лампой

Директор столичной школы №1415 Александр Лебединец уволился после инцидента с кварцевыми лампами.
Вести.Ru вчера в 11:36
Армия и оружие

Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает издание Теlедrааf.
Накануне.Ru 03 марта в 23:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 15:52
Футбол

«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России

Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.
Ведомости вчера в 20:00
Политика

В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии

Российская газета вчера в 19:25
Политика

Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе

Дмитрий Песков не видит предпосылок для конфликта. Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.
Piter.tv вчера в 04:44
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском вчера в 05:58
Кино

Disney опубликовал трейлер фильма «Артемис Фаул»

Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.
Live24 02 марта в 07:44
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Спорт день за днем вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru 03 марта в 08:00
Общество

«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

Вести.Ru вчера в 13:45
Общество

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
РИА Новости вчера в 23:34
Транспорт

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
РБК вчера в 21:42
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:20
Общество

Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера

Миграционные власти Канады начали процесс рассмотрения вопроса о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера.
Вести.Ru 03 марта в 19:28
Наука

Волны и приливы оказывают большее влияние на морскую жизнь, чем деятельность человека

Оказалось, что: Волны и приливы оказали большее влияние на залив, чем деятельность человека.
Хайтек вчера в 12:47
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Биатлон

Губерниев прокомментировал новость о поддельных подписях Родченкова

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию относительно поддельных подписей Григория Родченкова в документах биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой, предоставленных МОК, передает URA.RU.
Народные новости 02 марта в 13:53
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении.
Piter.tv вчера в 23:42
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Происшествия

В Екатеринбурге скончался «магистр вуду» Антон Симаков

REGNUM вчера в 14:44
Общество

Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда

До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
РБК 00:00
Общество

Главный покупатель Superjet назвал основные риски для его продаж

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила основные проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), поставки которого в будущем станут «значительной частью активов группы по договорам лизинга».
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

СМИ: Перед переговорами с Турцией Россия усилила военное присутствие в Сирии

Еще с 28 февраля, после удара армии Башара Асада по позициям турецких военных, Россия начала наращивать также воздушные поставки в Сирию.
Росбалт вчера в 23:26
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.
Газета.Ru вчера в 23:59
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