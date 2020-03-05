Политика
ИзвестияЗеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
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Происшествия
Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском
Кино
Съемочную площадку «Сватов 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
На днях стало известно, что актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко также оставили съемочную площадку сериала «Сваты».
Экономика
Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян
Более половины (58 процентов) россиян допускает просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей.
Происшествия
Директор школы уволился после инцидента с кварцевой лампой
Директор столичной школы №1415 Александр Лебединец уволился после инцидента с кварцевыми лампами.
Армия и оружие
Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает издание Теlедrааf.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Футбол
«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России
Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
Общество
Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Дмитрий Песков не видит предпосылок для конфликта. Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Кино
Disney опубликовал трейлер фильма «Артемис Фаул»
Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Общество
«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко
Общество
Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
Транспорт
«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД
Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Общество
Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера
Миграционные власти Канады начали процесс рассмотрения вопроса о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера.
Наука
Волны и приливы оказывают большее влияние на морскую жизнь, чем деятельность человека
Оказалось, что: Волны и приливы оказали большее влияние на залив, чем деятельность человека.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Биатлон
Губерниев прокомментировал новость о поддельных подписях Родченкова
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию относительно поддельных подписей Григория Родченкова в документах биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой, предоставленных МОК, передает URA.RU.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Происшествия
В Екатеринбурге скончался «магистр вуду» Антон Симаков
Общество
Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда
До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
Общество
Главный покупатель Superjet назвал основные риски для его продаж
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила основные проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), поставки которого в будущем станут «значительной частью активов группы по договорам лизинга».
Армия и оружие
СМИ: Перед переговорами с Турцией Россия усилила военное присутствие в Сирии
Еще с 28 февраля, после удара армии Башара Асада по позициям турецких военных, Россия начала наращивать также воздушные поставки в Сирию.
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.