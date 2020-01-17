Политика
RT на русскомЗеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.
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Армия и оружие
Глава Генштаба ВС Украины встретился в Брюсселе с главами штабов стран НАТО
Как передает Страна.ua, ссылаясь на главу пресс-службы Объединенного штаба США полковника Халфхилла, встреча состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Эрдоган сообщил об отправке военных в Ливию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа.
Политика
Украина и Грузия: Россия препятствует поисково-спасательным операциям
«Украина и Грузия обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе», — написано в сообщении.
Игры
Игру Cyberpunk 2077 отложили на полгода
Гаджеты
Huawei P40 Pro появился на качественных изображениях
Наука
У глубинного крокодила выявили древнейшую доброкачественную опухоль
Самый древний из известных ныне случаев возникновения доброкачественной опухоли выявили ученые Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами, сообщает пресс-служба института 17 января на своем сайте.
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Здоровье
Больше полумиллиона новосибирцев пройдут диспансеризацию в 2020 году
В 2020 году Министерство здравоохранения Новосибирской области планирует обследовать не менее 600 тысяч новосибирцев в рамках ежегодной диспансеризации.
Шоу-бизнес
Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня
Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Шоу-бизнес
75-летний композитор Максим Дунаевский женится
В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Технологии
Раскрыт дизайн новой игровой приставки PlayStation 5
В Сети появились изображения предполагаемого дизайна новой игровой приставки Sony PlayStation 5. Инсайдер под ником Alcoholikaust опубликовал фотографии в своем Twitter.
Происшествия
СК завел дело на главу минздрава Саратовской области
Уголовное дело в отношении главы минздрава Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено по статье 285 УК РФ "О злоупотреблении должностными полномочиями".
Общество
Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы
Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы.
Политика
Путин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву
Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
Политика
Участники конференции по Ливии призвали создать единое правительство
Участники международной берлинской конференции по Ливии призвали сформировать в стране единое правительство и президентский совет.
Космос
У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету
В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
Игры
Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств
Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
Шоу-бизнес
Собчак с мужем отдыхает на Мальдивах за 1,5 млн рублей в сутки
Отмечается, что за проживание на роскошной вилле на пятизвездочном курорте Soneva пара платит более 1,5 млн рублей за одни только сутки.
Авто
Начались продажи первого минивэна Lexus
Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Футбол
Украинский футбольный клуб уволил игрока после поездки в Россию
Украинский футбольный клуб Первой лиги Украины «Агробизнес» разорвал контракт с форвардом Игорем Сикорским после его поездки в Санкт-Петербург.
Гаджеты
Графеновые аккумуляторы скоро поступят в продажу
Графеновые аккумуляторы, которые будут заряжаться намного быстрее обычных литий-ионных батарей, скоро поступят в продажу.
Футбол
Официально: Эшли Янг перешел в Интер
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова трогательно поздравила Игоря Николаева с 60-летием
Актриса и певица Юрия Проскурякова трогательно поздравила своего супруга Игоря Николаева с юбилеем.