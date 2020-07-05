Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым. Трансляцию вел офис главы государства в Facebook. "И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — добавил он.

Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым

Путешествия Отели Крыма и Кубани повысили цены на 50-100% из-за закрытых границ «В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. 275

Происшествия Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. 71

Кино «Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications. 28

Авто Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков. 16

Футбол «Локомотив» хочет усилиться экс-форвардом «Ювентуса» Манджукичем Московский "Локомотив" постарается побороться за 34-летнего хорватского футболиста Марио Манджукича, который объявил, что его контракт с катарским "Аль-Духайлем" был расторгнут 5 июля по соглашению сторон.

Технологии В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца. 71

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Общество Американский город наводнили сотни вооруженных людей В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей. 1

Общество Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил перераспределить расходы бюджета в условиях коронавируса.

Происшествия Раскрыты подробности убийства россиянина ходунками в больничной палате После нанесенных побоев 88-летний пенсионер скончался. Его близкие родственники утверждают, что произошло именно убийство.

Общество Учёные потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу ВОЗ же утверждает, что вирус, попадая в воздух, сразу оседает на горизонтальных поверхностях, так как переносится в достаточно больших и тяжёлых каплях. 3

Футбол «Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России «Рубин» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Происшествия Адвокат сообщил об уголовном деле в отношении знакомого создателя «Омбудсмена полиции» В отношении сотрудника полиции Павла Гладченко, который является близким знакомым создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, завели уголовное дело о взятке.