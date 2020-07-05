Политика
РИА НовостиЗеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым. Трансляцию вел офис главы государства в Facebook. "И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — добавил он.
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Сатановский оценил шансы Украины в войне с Россией: «Столицей будет Крыжополь»
Московский Комсомолец12:57
Михаил Погребинский: Зеленский демонстрирует слабость, впустую грозя Порошенко
Комсомольская правда12:04
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Происшествия
Иномарка протаранила шесть автомобилей в Москве
Газета.Ru 12:37
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Путешествия
Отели Крыма и Кубани повысили цены на 50-100% из-за закрытых границ
«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
Полит.ру вчера в 08:00
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Общество
Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru 13:19
Кино
«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor вчера в 22:14
Авто
Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков.
Волга-Медиа вчера в 14:23
Футбол
«Локомотив» хочет усилиться экс-форвардом «Ювентуса» Манджукичем
Московский "Локомотив" постарается побороться за 34-летнего хорватского футболиста Марио Манджукича, который объявил, что его контракт с катарским "Аль-Духайлем" был расторгнут 5 июля по соглашению сторон.
Вести.Ru 13:46
Технологии
В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок
Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.
Российская газета 03:13
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
Игры
Resident Evil Village будет длиннее Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 (Dusk Golem)
Инсайдер Dusk Golem поделился информацией о Resident Evil Village.
Cyber.sports.ru 04:03
Происшествия
В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании
Как сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, полицейские проверяют информацию и устанавливают личность подозреваемого.
Говорит Москва 13:34
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05:54
Общество
Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил перераспределить расходы бюджета в условиях коронавируса.
РБК 14:42
Общество
В Австрии застрелили критиковавшего Рамзана Кадырова политэмигранта
Вчера, 4 июля, в Австрии застрелили критиковавшего Рамзана Кадырова политэмигранта, более известного как «Анзор из Вены».
Readovka.ru 02:37
Происшествия
Раскрыты подробности убийства россиянина ходунками в больничной палате
После нанесенных побоев 88-летний пенсионер скончался. Его близкие родственники утверждают, что произошло именно убийство.
Lenta.ru 13:28
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
Общество
Учёные потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу
ВОЗ же утверждает, что вирус, попадая в воздух, сразу оседает на горизонтальных поверхностях, так как переносится в достаточно больших и тяжёлых каплях.
Говорит Москва 14:36
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Стало известно, что корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
ToDay News Ufa 04:28
Футбол
«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
«Рубин» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 13:57
Происшествия
Адвокат сообщил об уголовном деле в отношении знакомого создателя «Омбудсмена полиции»
В отношении сотрудника полиции Павла Гладченко, который является близким знакомым создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, завели уголовное дело о взятке.
Коммерсантъ 14:02
Гаджеты
Макет iPhone 12 сравнили на фото с iPhone 7
MobiDevices 12:56
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM 03 июля в 12:53