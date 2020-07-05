Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым. Трансляцию вел офис главы государства в Facebook. "И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — добавил он.

Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым

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