Политика
РИА НовостиЗеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым. Трансляцию вел офис главы государства в Facebook. "И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — добавил он.
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Михаил Погребинский: Зеленский демонстрирует слабость, впустую грозя Порошенко
Комсомольская правда12:04
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Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РБК 15:27
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Авто
Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
ToDay News Ufa 00:33
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Технологии
FunKey S стала самой маленькой игровой консолью в мире
Сбор денежных средств на самую маленькую складную игровую консоль в мире начался на краудфандинговой платформе Kickstarter.
NewInform 12:27
Футбол
Тедеско набрал 18 очков в 14 турах. Хуже было только у Невио Скалы
В 14 матчах чемпионата под руководством немца «Спартак» набрал всего 18 очков, одержав пять побед при трех ничьих.
Спорт-Экспресс вчера в 19:55
Происшествия
У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", - говорится в Telegram-канале департамента.
РИА Новости 13:40
Наука
Создан интерфейс для набора текста на компьютере с помощью мысли
Американские ученые создали интерфейс, который преобразует мысли в текст на компьютере.
ИА Красная Весна 15:26
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
Здоровье
Стоматологи рассказали, как выявить серьезные заболевания по языку
Стоматологи из Австралии рассказали, что по языку можно обнаружить наличие серьезных болезней.
Вечерняя Москва 09:01
Футбол
«Зенит» опубликовал видео, как празднует чемпионство в раздевалке
Пресс-служба «Зенита» опубликовала кадры из раздевалки, в которой игроки и тренерский штаб петербургской команды празднуют победу в чемпионате России.
Metaratings 15:56
Политика
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции".
РИА Новости 13:37
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
Киберспорт
Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей
В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 06:55
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Футбол
«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
РИА Новости 13:31
Футбол
Спартак — Тамбов 2:3
RT на русском вчера в 13:18
Авто
Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт издания "За рулём" Илья Пименов назвал шесть самых опасных и глупых ошибок, совершаемых водителями.
Новые автомобили 10:48
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Политика
США указали на опасность отказа от российских ракетных двигателей
Военный эксперт Владимир Евсеев объяснил, почему США опасно отказываться от российских ракетных двигателей РД-180 для полетов в космос.
URA.Ru 14:07
Футбол
Алексей Миранчук хочет получать более 3 млн евро
Как сообщает Sport24, полузащитник сборной России, интерес к которому проявляют итальянские клубы, желает получать 3,2 миллиона евро в год.
ProstoProSport 14:50