Политика

РБКРБКЗеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
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Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

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