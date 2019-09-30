Политика
РБКЗеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
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Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Происшествия
В Забайкалье мужчина выжил после нападения медведя
Аргументы и Факты 22:03
Политика
Президент Перу объявил о роспуске парламента
Президент Перу Мартин Вискарра в понедельник объявил о роспуске Конгресса (однопалатного парламента страны).
ТАСС 19:03
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Киберспорт
Герои Overwatch появились на банках Sprite в России
Банки Sprite с изображением трех популярных героев шутера — Зари, Хандзо и Дзенъятты — появились в продаже на всей территории России и Беларуси.
Adindex.ru 09:06
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика
Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием со дня основания КНР
Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР и генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина с 70-летием со дня основания КНР, сообщает агентство Синьхуа.
REGNUM 21:41
Политика
Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Россия входит в число наиболее могущественных государств текущего столетия.
ТАСС 21:42
Шоу-бизнес
Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако
Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.
OAnews вчера в 23:00
Кино
В Сети появился тизер нового сезона «Очень странных дел»
В Сети появился тизер четвертого сезона американского сериала "Очень странные дела". Ролик был размещен на странице в YouTube.
Газета.Ru 20:34
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Космос
«Роскосмос» планирует создать многоразовый космический грузовик
Гендиректор Космокурса Павел Пушкин, когда-то работавший менеджером центра имени Хруничева, назвал Арго ответом на многоразовый транспортник Dragon компании SpaceX.
ИжевскИнфо.РУ 07:12
Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru 20:02
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Общество
Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина
Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ 19:58
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен.
Piter.tv 14:43