Политика
РБКЗеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
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Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
ФедералПресс 01:37
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Происшествия
Судебная экспертиза: Хачатурян нанес тяжкий вред здоровью дочерей
Паршин добавил, что эксперты определили вред, нанесенный здоровью сестер, как тяжкий.
Московский Комсомолец 16:27
Происшествия
На Сахалине 15-летняя воспитанница интерната умерла от ожогового шока
15-летняя воспитанница дома-интерната умерла от ожогового шока в одной из больниц Сахалина.
РЕН ТВ 18:11
Авто
Компания Audi начала прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом
Дилеры Audi в России начали прием заказов на полноприводную модификацию нового кроссовера Audi Q3 40 TFSi quattro.
Автоновости дня 08:53
Общество
Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже
Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 16:30
Политика
МИД РФ пообещал ответ на новые американские санкции
На сайте МИД РФ появился комментарий относительно введенных сегодня новых санкций в отношении двух сотрудников Агентства интернет-исследований, а также против бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним трех предприятий за вмешательство в американские выборы.
Московский Комсомолец 14:01
Авто
Россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин
Объем сделок по продаже автомобилей по трейд-ин вырос в России до трети рынка. Об этом «Известиям» сообщили крупнейшие автодилеры.
Известия 18:22
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Здоровье
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина
На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
Российская газета 09:33
Кино
Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов
«Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.
News.ru 05:36
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК 11:28
Авто
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске
Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe 28 сентября в 07:26
Политика
МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным
Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК 17:00
Армия и оружие
США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе
Угроза со стороны России и Китая в космической сфере усиливается, заявил заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй.
Взгляд.ру 17:53
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Авто
Geely построит завод для производства летающих автомобилей
Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.
AutoNews 06:32
Здоровье
Популярное лекарство от изжоги отзывают из аптек по всему миру
Вопрос об использовании препаратов с действующим веществом ранитидин, применяемым для лекарств от изжоги, поднялся после обнаружения в нем Н-нитрозодиметиламина (NDMA) – потенциального канцерогена.
Sputnik Южная Осетия вчера в 13:16
Армия и оружие
В России стартовал осенний призыв
В России стартовал осенний призыв на службу в армии, ее ряды должны пополнить около 132 тыс. человек.
РБК 18:19
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Экономика
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату.
Российская газета 28 сентября в 22:00
Происшествия
В России потушили почти все лесные пожары
«На 0.00 мск 29.09.2019 на территории Российской Федерации действовал один лесной пожар на площади один гектар, по которому проводятся работы по активному тушению», - говорится в сообщении пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.
Комсомольская правда 28 сентября в 19:28
Политика
В Кремле планируют отправить в отставку губернатора Иркутской области
В Кремле собираются отправить в досрочную отставку главу Иркутской области Сергея Левченко, о чем РБК проинформировали три собеседника, приближенные к администрации президента.
Капитал страны 05:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Общество
В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах
В России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.
РБК 18:00