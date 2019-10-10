Политика
Телеканал 360°Зеленский отказался публиковать разговоры с Путиным
Текстовую трансляцию пресс-марафона ведет украинский сайт «Лига». По словам Зеленского, его разговоры с президентом России Владимиром Путиным привели к реальному результату: возвращению на Украину людей, которых до того Россия удерживала на своей территории.
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Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
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Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Газета.Ru 10:20
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
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Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости 13:43
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В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
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Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
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По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
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Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
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Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me вчера в 10:21
Гаджеты
Samsung привезла флагманские 8K-телевизоры в Россию
Южнокорейская компания привезла новые флагманские телевизоры 8K, стоимость которых составит почти 250 тысяч рублей.
OAnews 19:00
Происшествия
Российские полицейские пытали задержанного раскаленным утюгом
В Саратове троих полицейских задержали по подозрению в пытках подозреваемого раскаленным утюгом.
Lenta.ru 08 октября в 13:01
Шоу-бизнес
Бузова ответила критикам своего творчества
News.ru 19:49
Общество
Разведенных родителей могут обязать оплатить ребенку квартиру
С одного из разведенных родителей могут начать взыскивать дополнительные средства на оплату жилья ребенка.
РБК 04:54
Армия и оружие
За неделю истребители 16 раз поднимались на перехват у границ РФ
За неделю истребители дежурных сил ПВО 16 раз поднимались на перехват у границ России, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Аргументы и Факты 18:55
Политика
Трамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем
13-й раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября.
Известия 20:38
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК 17:09
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
Авто
«Каблучок» Lada Van пополнит модельный ряд АвтоВАЗа в 2020 году
Уже в следующем году линейка российского автопроизводителя АвтоВАЗ пополнится новой моделью. Речь идет о "каблучке" Lada Van.
Letnews.ru 08 октября в 05:22
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
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Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи
Московский Комсомолец вчера в 05:52
Футбол
Молодежная сборная Польши прибыла из Челябинска в Екатеринбург
Изначально сборная Польши отправилась в Челябинск, так как аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» не смог принять самолет по причине ранее совершенной аварийной посадки Ан-12 «Госавиации», который из-за возгорания пришлось тушить пожарным.
Sport24.ru 11:37
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