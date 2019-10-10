Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Зеленский отказался публиковать разговоры с Путиным

Текстовую трансляцию пресс-марафона ведет украинский сайт «Лига». По словам Зеленского, его разговоры с президентом России Владимиром Путиным привели к реальному результату: возвращению на Украину людей, которых до того Россия удерживала на своей территории.
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