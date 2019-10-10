Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruЗеленский отказался публиковать стенограммы разговоров с Путиным

Владимир Зеленский отказался это сделать. Он отметил, что публикация стенограммы разговоров может «навредить продолжению процесса возвращения людей и прекращения войны».
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Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным

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Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным

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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
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