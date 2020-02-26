Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Об изданиии указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
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В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
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К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет

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Кремль назвал слова Суркова о президентских сроках частным мнением

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о возможном обнулении президентских сроков, передает корреспондент РБК.
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Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

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Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
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Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Общество

В Новосибирске из-за писем о «минировании» эвакуировали школы

Мойка78 вчера в 23:41
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К 2022 году ГИБДД начнет отслеживать резко тормозящие автомобили

В МВД и ГИБДД начнут приходить сведения об экстренных торможениях и нетипичном поведении машин на дорогах РФ к 2022 году.
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Политика

Путин призвал МВД жестко реагировать на преступления в сфере экологии

Президент РФ Владимир Путин призвал МВД РФ жестко реагировать на нарушения в сфере природопользования и экологии.
РИА Новости 05:33
Транспорт

Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
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Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Политика

Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
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Гаджеты

Назван самый популярный смартфон 2019 года

Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.
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Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Известия вчера в 11:22
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ 03:20
Общество

На Канарах изолирован отель, где у постояльца нашли коронавирус

Не менее тысячи постояльцев отеля на Канарских островах поместили на карантин после того, как у одного из них диагностировали коронавирус.
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Происшествия

Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Новое обвинение предъявлено историку Олегу Соколову, которому вменяется убийство аспирантки Анастасии Ещенко.
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В Италии разгорелся скандал вокруг показа картины Рафаэля

РИА Новости 03:29
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Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом

В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Общество

Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике

Шевченко участвует в презентации первой в российской истории книги о подростках-разведчиках, посвященной началу работы легендарных советских нелегалов Геворка и Гоар Вартанян.
РИА Новости 04:16
Политика

Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе

Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
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Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17

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Общество

Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

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Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
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Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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