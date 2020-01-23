Политика
ИА НовороссияЗеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
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Политика
Игоря Краснова назначили генпрокурором РФ
Политика
Путин рассказал о поразившем его историческом факте
"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства", — отметил президент.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что в следующий раз дочь увидит его в земле
Мужчина полагает, что Меган не увидит его до тех пор, пока его не опустят в землю.
Общество
Вячеслав Володин сегодня работает в Саратовской области
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня работает в своем избирательном округе — Саратовской области.
Происшествия
Многодетная мать подозревается в убийстве под Пермью своих детей
Многодетная мать из Пермского края подозревается в убийстве двух малолетних детей.
Происшествия
В России госпитализировали пациентов с подозрением на коронавирус
С подозрением на коронавирус сегодня были срочно госпитализированы трое пассажиров, прибывших авиарейсом из стран Азии.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию
Законопроект о поправках к Конституции России прошел первое чтение в Государственной думе.
Общество
На улицы Екатеринбурга вышли слоны
Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Спорт
ВАДА приостановило аккредитацию московской лаборатории: чем это грозит
История с московской лабораторией началась еще в 2015 году, когда ВАДА отозвало ее аккредитацию из-за расследований о допинге в российском спорте.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России Наамой Иссахар
Президент России Владимир Путин встретился с матерью осужденной в РФ гражданки Израиля Наамы Иссахар Яффой Иссахар и заверил, что с девушкой все будет хорошо.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри пригрозили судом канадским журналистам
В СМИ уже появлялись официальные комментарии монарших особ, а также слова инсайдеров о том, что сейчас происходит в британской королевской семье, однако куда больший интерес у представителей различных изданий вызывает личная жизнь самих Гарри и Меган.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Происшествия
В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик
В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Космос
В NASA стартовало голосование на лучшее имя для нового марсохода
Определены финалисты конкурса на название нового американского марсохода, заявила директор отдела планетарных наук NASA в Вашингтоне Лори Глэйз 22 января, сообщает официальный сайт американского аэрокосмического ведомства.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Футбол
Испанский тренер «Динамо» — о работе с Гончаренко и Бердыевым, о возвращении в Россию и об отличиях испанских мальчишек
Динамовский теннисбол на сборе в Турции pic.twitter.com / vLYaDCMrI8 — СЭ Футбол (@ se_football) January 20, 2020 РПЛ: 18 в ней уже Люди в России сильнее испанцев генетически В России невелик выбор тренеров по физподготовке с серьезной репутацией.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде
Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Политика
Евросоюз запретил поставки мяса птицы из Украины
Брюссель на время ограничил ввоз на территорию стран Шенгенского соглашения мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства.