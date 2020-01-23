Политика
ИА НовороссияЗеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
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Политика
В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в документе.
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Общество
Система распознавания лиц в московском метро заработает к сентябрю
Система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в Московском метрополитене начнет работу в полном объеме до 1 сентября 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве.
Политика
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
Спорт
Сборная России уступила Венгрии в четвертьфинале ЧЕ по водному поло
Сборная России уступила команде Венгрии (14:10) в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по водному поло.
Политика
Генсек ООН: современному миру угрожают четыре «Всадника Апокалипсиса»
Из-за повышения температуры воздуха под угрозой вымирания находятся миллионы видов животных. Третий всадник – глобальное недоверие.
Политика
В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
Происшествия
Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Авто
Kia объявит цены на кроссовер Seltos весной
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Дуда назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
Общество
ВЦИОМ: более трети россиян назвали МГУ лучшим вузом страны
"При выборе вуза для себя или для своих детей наши соотечественники ставят в приоритет квалификацию преподавателей - 99% россиян считают это важным или очень важным показателем", - следует из результатов опроса, приуроченного ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января.
Авто
АвтоВАЗ провел масштабную модернизацию завода
Компания «АвтоВАЗ» отчиталась о проведенной модернизации на заводах во время корпоративного отпуска и январских праздников.
Общество
В США запретили «родильный туризм»
Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.
Происшествия
В Пермском крае мать убила двух своих детей
В Пермском крае местная жительница убила двух своих несовершеннолетних детей.
Происшествия
Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с информацией об отравлении ребенка в городском округе Клин, сообщает в четверг ведомство.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Политика
Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику
Министр финансов США Стивен Мнучин предложил шведской активистке Грете Тунберг сначала пройти курс экономики, а потом призывать к отказу от углеводородного топлива.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Наука
В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса
Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи. К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.
Биатлон
Отец французских биатлонистов ушел в горы и исчез
Француз Жиль Клод, отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода, пропал без вести в северном Квебеке (Канада).
Космос
Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна
«В настоящее время нефункционирующие искусственные спутники Земли – космический мусор – представляют собой серьезную угрозу для активных космических аппаратов», – сказано в тезисах доклада ученых Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета.
Политика
Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров
Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Грибов стал новым заместителем руководителя аппарата правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства.