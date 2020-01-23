Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию. Зеленский находится с рабочим визитом Израиле.

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

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