Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию. Зеленский находится с рабочим визитом Израиле.
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