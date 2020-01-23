Политика
РИА НовостиЗеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию. Зеленский находится с рабочим визитом Израиле.
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Баскетбол
НБА назвала стартовые пятерки на Матч всех звезд-2020
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Происшествия
В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка
Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
Общество
Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН
Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказал мнение, что ООН нуждается в реорганизации.
Космос
Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу
Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Авто
В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците
Политика
Сорос заподозрил Facebook в сговоре с Трампом по предстоящим выборам
Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Facebook Inc. мог вступить в сговор с президентом Дональдом Трампом, чтобы помочь ему переизбраться в на выборах в 2020 году.
Наука
Австралийский кратер оказался древнейшим на Земле
Раскопки на территории западной Австралии помогли ученым выяснить, что местный кратер Яррабубба образовался 2,23 миллиарда лет назад.
Общество
Арестованного в Греции россиянина Винника выдали Франции
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, экстрадирован во Францию.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Авто
Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день
К гиперкарам Veyron и Chiron добавится совершенно новый, относительно недорогой автомобиль на каждый день.
Политика
Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект об условиях выхода страны из Евросоюза, таким образом, документ стал законом.
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Авто
В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%
Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.
Армия и оружие
Издание Military Watch сравнило российские фрегаты с кораблями ВМС США
Специалисты тематического издания Military Watch решили сравнить российские фрегаты со стоящими на вооружении США кораблями.
Общество
«Известия»: из законов РФ могут убрать понятие МРОТ
Из Гражданского кодекса России может исчезнуть определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендует российским туристам до стабилизации эпидемиологический обстановки, связанной со случаями заболевания, вызванными новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), воздержаться от посещения этой страны.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Финансы
Вклады в России оказались рекордно невыгодными
Вклады в России оказались рекордно невыгодными. Причиной уменьшения ставок по вкладам стало снижение ключевой ставки Банком России.
Общество
В Иерусалиме открыли памятник героям блокадного Ленинграда
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия в Иерусалиме памятника героям блокадного Ленинграда.
Армия и оружие
США проведут совместные с Колумбией военные учения
Представители американских и колумбийских вооруженных сил проведут совместные учения, которые состоятся в Колумбии в конце января.
Общество
ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Футбол
Андрей Талалаев оставил пост главного тренера «Химок»
Футбольный клуб «Химки» покинул главный тренер команды Андрей Талалаев.
Экономика
Крупнейший украинский порт передан в концессию грузинско-швейцарской компании
Правительство Украины передало один из крупнейших в стране морских портов в черноморском городе Херсон в концессию грузинско-швейцарской компании "Рисойл-Херсон".
Политика