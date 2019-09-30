Ранее 30 сентября бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что у Киева нет причин проводить собственное расследование в отношении Байденов. По его словам, любое расследование против бывшего вице-президента США должно проводиться в Соединенных Штатах.

Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США

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