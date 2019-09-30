Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США

Ранее 30 сентября бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что у Киева нет причин проводить собственное расследование в отношении Байденов. По его словам, любое расследование против бывшего вице-президента США должно проводиться в Соединенных Штатах.
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В Киеве не видят оснований для расследования деятельности Джозефа Байдена и его сына

Коммерсантъ14:40

Зеленский: Правоохранительные органы Украины готовы расследовать нарушения закона, но не будут этого делать по приказу

Эхо Москвы10:31

Зеленский пока не возбудил дело против Байдена по просьбе США

Российская газета11:31

Зеленский заявил о возможности расследования против сына Байдена

Московский Комсомолец10:10

Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

РБК09:36

Украина не ведет расследований «по команде» других стран, заявил Зеленский

РИА Новости11:49

Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США

Lenta.ru09:25
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В России распродали самые дорогие модели нового iPhone 11

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По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
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Авто

Toyota показала полноприводную Toyota Camry

Седан Toyota Camry, который в этом поколении выпускался только с передними ведущими колесами, получил полноприводную версию e-Four.
Автоновости дня 08:00
Политика

Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России

Двое представителей делегации Литвы в ПАСЕ - член консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.
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Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
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Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро возобновлено и вводится в график после инцидента с пассажиром.
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ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Президент США Дональд Трамп обвинил главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в искажении своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
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Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
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С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.
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Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева записала видеообращение, разместив его в сториз на своей странице в Instagram после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками.
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Водители начали со словесной перепалки, затем один выстрелил в другого.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Илон Маск представил космический корабль, который сможет доставлять людей на Марс.
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