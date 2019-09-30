Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа. Об этом сообщает «Европейская правда».

Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США

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