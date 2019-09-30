Политика
Lenta.ruЗеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.
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Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Футбол
Около 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом»
Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС. «Локомотив» выделил один сектор для болельщиков гостей.
Спорт-Экспресс 13:15
Армия и оружие
Швеция перенесла командование ВМС на подземную базу ради защиты от России
Штаб-квартиру Военно-морских сил (ВМС) Швеции перенесли на подземную базу на острове Мускё, в 40 км от Стокгольма, пишет The Guardian со ссылкой на представителя флота.
РБК 15:38
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Происшествия
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Наука
С улыбкой по жизни. Ученые научились восстанавливать зубную эмаль раз и навсегда
ГТРК Южный Урал 28 сентября в 05:43
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.
Российская газета 16:06
Армия и оружие
Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео
В интернете появилось видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе.
Аргументы недели вчера в 09:52
Футбол
Мамаев рассказал жене о жизни в колонии
Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Lenta.ru 09:07
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Энергетика
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такую же нагрузку, как в 1980-х годах.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Авто
Chevrolet Niva получила новую доступную комплектацию
Chevrolet Niva получила новую базовую комплектацию с названием SL и с сокращенным списком оборудования.
Tvoe-avto.com 27 сентября в 12:17
Происшествия
Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Известия 05:30
Происшествия
Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте
Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября.
Московский Комсомолец 06:28
Армия и оружие
Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается - с 6 тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Футбол
Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике
В одном отеле с де Лигтом оказался защитник Жерар Пике, выступающий за «Барселону», которая являлась одним из главных претендентов на юного игрока.
Чемпионат 10:05
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
Почти 14 тысяч человек подписались под петицией на change.org к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров за убийство собаки и ее двухнедельных щенков.
РИА Новости 01:39
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Армия и оружие
В МИД РФ заявили об уничтожении главных сил террористов в Сирии
Вершинин добавил, что "искоренение террористов" в этой стране должно осуществляться "при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей".
Интерфакс 12:36
Футбол
Рахимов подал в отставку с поста наставника «Ахмата»
Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов в прямом эфире заявил о своей отставке.
Газета.Ru 15:36
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43