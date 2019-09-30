Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.
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