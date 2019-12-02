Политика

Pravda.RuPravda.RuЗеленский отказался выполнять минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе. Об этом он рассказал иностранным журналистам.
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Зеленский хочет установить контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе

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Политика

Поставки нефти и газа на Украину ограничат 30% от от одного источника

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По словам неназванного источника, средства на разработку и последующее строительство нового российского авианосца не предусмотрены действующей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027).
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Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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