Политика
Pravda.RuЗеленский отказался выполнять минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе. Об этом он рассказал иностранным журналистам.
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Украинских партий не будет на Донбассе – Зеленский назвал условия выборов в ЛДНР
Новостной фронт03:39
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Экономика
«Транснефть» закрыла пробой миллиардами
Компания зарезервировала 23 млрд рублей на компенсацию за загрязнение нефти «Транснефть» решила перестраховаться и зарезервировала 23 млрд руб. на компенсации нефтекомпаниям за поставки загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба».
Политика
Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в произведениях литературы и искусства.
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Футбол
Курский «Авангард» ввел потолок зарплат
"Авангард" ввел лимит на зарплаты.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Происшествия
В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка
Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник заключил в СИЗО главу секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину по делу ребенка, убитого, предположительно, во время "изгнания бесов", сообщила гособвинитель журналистам после судебного заседания.
Футбол
Форварда «Сельты» обвинили в сексуальном насилии над девушкой
Игрок «Сельты» Санти Мина пойдет под суд как обвиняемый в сексуальном насилии.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Армия и оружие
Подготовка техники ВСУ к зиме закончилась поломкой более 30 единиц
Общество
Путин разрешил трудинспекции взыскивать долги по зарплате без суда
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, касающихся взыскания с работодателей долгов по зарплате.
Общество
Маркетплейс Сбербанка и «Яндекса» Bringly перестал принимать заказы
Трансграничный маркетплейс Сбербанка и «Яндекса» Bringly перестал принимать заказы, говорится на сайте сервиса.
Футбол
Барриоса не пугает русская зима
Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице.
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Энергетика
В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова
Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.
Культура
Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон
Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Технологии
Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий
Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Происшествия
Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине
В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Шоу-бизнес
Начала ходить и разговаривать: стало известно о состоянии Заворотнюк
В больницу к российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая продолжается бороться с онкологическим заболеванием, стали приносить её младшую годовалую дочь Милу.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о проблемах с посадкой в Бишкеке
Президентский лайнер, на котором Владимир Путин прилетел на саммит организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, пришлось сажать в условиях сильного тумана.