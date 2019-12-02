Политика

Pravda.RuPravda.RuЗеленский отказался выполнять минские соглашения

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе. Об этом он рассказал иностранным журналистам.
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Зеленский отказался выполнять минские соглашения

Pravda.Ru04:53

Зеленский выдвинул три условия по Донбассу и отказался выполнять минские соглашения

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