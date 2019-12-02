Политика
Pravda.RuЗеленский отказался выполнять минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе. Об этом он рассказал иностранным журналистам.
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Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак
Людмила Нарусова в эфире одного из телеканалов поделилась некоторыми подробностями частной жизни своей дочери Ксении Собчак.
Политика
Зеленский надеется начать диалог по Донбассу на нормандском саммите
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате, который пройдёт в Париже 9 декабря, является большой возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.
Политика
В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
Спорт
СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории
В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.
Политика
Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
Армия и оружие
США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии
Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
Авто
Родстер «Крым» преодолел тестовый пробег с одной поломкой
Тестовый заезд для второго прототипа родстера «Крым» был завершён 29 ноября в Туле.
Космос
К 2035 году Китай построит космическую солнечную электростанцию
Китай планирует к 2035 году простроить космическую солнечную электростанцию мощностью 200 тонн мегаватт.
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Футбол
Второго декабря «Краснодар» сыграет с «Тамбовом»
ФК «Краснодар» сыграет с ФК «Тамбов» второго декабря, сообщает пресс-служба клуба.
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Происшествия
СК начал проверку после драки между школьником и учителем в Белгороде
Следствие начало доследственную проверку после появления в Сети видео с дракой между учеником и учителем в школе Белгорода.
Здоровье
Трансплантолог Каабак назвал число детей, ожидающих операцию на почках
Каабак и Бабенко — единственные специалисты в России, которые проводили операции по пересадке почки детям с массой тела от шести килограммов.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Музыка
Егор Крид сломал палец на съёмках клипа
Авто
Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в РФ
Стоит отметить, что по итогам первых трех кварталом текущего года продажи Geely в России выросли в 3 раза, в том числе и благодаря повышенному спросу на кроссоверы Atlas, поставляемые с белорусского завода.