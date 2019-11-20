Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии моста через реку Северский Донец в Станице Луганской. Во время мероприятия над мостом развевались флаги самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), отмечает журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
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