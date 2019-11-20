Политика
Lenta.ruЗеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии моста через реку Северский Донец в Станице Луганской. Во время мероприятия над мостом развевались флаги самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), отмечает журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
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Политика
Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы в Донбассе
Украина не нуждается в помощи белорусских пограничников для восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе.
Армия и оружие
Шойгу объявил об открытии новых военных учебных центров при ВУЗах
С 2019 года военная подготовка студентов проходит в рамках единой структуры: на базе 93 военных учебных центров.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
После 22 ноября цена вырастет до 6150 рублей. Очереди за справками также возникли в Ярославле.
Экономика
Бурков продвинул «Омск-Федоровку» в «лист ожидания» в Правительстве РФ
Вчера облправительство сообщило, что финансовая модель строительства аэропорта «Омск-Федоровка» успешно прошла второй этап ранжирования новых проектов, претендующих на включение в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Политика
США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Наука
В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва
Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
Экономика
Дата-центры подключают к бюджету
На конец 2018 года в России число коммерческих стойко-мест приблизилось к 40 тыс. Ожидается, что в 2019 году общий объем рынка услуг коммерческих ЦОД превысит 57 млрд руб. Доля России на мировом рынке пока составляет всего 0,9% в деньгах и 1,1% в числе коммерческих стойко-мест.
Общество
В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Московском регионе трех членов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которые занимались вербовкой в террористические организации жителей Москвы и области.
Политика
В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Как сообщает издание «Новое время», перед взлетом у самолета Ан обнаружилась неисправность: отказал двигатель.
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело против национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в матче с Россией.
Здоровье
Главврач омской больницы мечтает о возвращении Стороженко
По мнению Юрия Шаповалова, бывшего главу Минздрава «усиленно уничтожали». Он считает, что Стороженко мог бы возглавить крупную больницу.
Общество
Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
Технологии
Apple судится из-за российского патента на функцию экстренных вызовов
В иске Apple потребовала признать недействительным российский патент на функцию экстренных вызовов в телефоне.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Экономика
В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Транспорт
Путин примет участие в открытии платной трассы «Москва — Петербург»
Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в открытии платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург».