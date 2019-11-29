Армия и оружие

РБКРБКЗеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады. Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)».
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Зеленский отменил прапорщиков и мичманов

Вести.Ru05:59

Эксперт прокомментировал введение Зеленским новых званий в ВСУ

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Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

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Мэрия Москвы сообщила, что все расходы, которые появятся в связи с бесплатным проездом по Московским центральным диаметрам в течение двух недель, лягут на ЦППК, то есть частного перевозчика.
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Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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22-летний француз получил повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:1). В текущем сезоне Дембеле провел 9 матчей за сине-гранатовых и забил один гол.
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Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
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ООН призвали осудить соглашения между Турцией и террористами ПНС Ливии

Напомним, в настоящее время западная часть Ливии находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с «премьер-министром» Файезом Сарраджем, которое было искусственно сформировано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН.
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Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
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«Шальке» обыграл «Унион» и вышел на второе место

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К тестам нового турбомотора приступил УАЗ

Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.
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СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика

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Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
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Угрозы в адрес сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саши действительно были, но Рудковская не намерена комментировать их в интересах следствия, само заявление в правоохранительные органы было написано около месяца назад, заявила в эфире передачи «ЯнаСупер» сама Рудковская.
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
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Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин посетит 29 ноября Кабардино-Балкарию, где проведет заседание совета по межнациональным отношениям и встретится с главой республики Казбеком Коковым.
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Президент футбольного клуба "Оренбург" Владимир Кияев заявил, что команда готова перенести матч 18-го тура РПЛ с "Сочи" из-за болезни футболистов соперника.
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Известный российский врач Александр Мясников разъяснил, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
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Елизавета II решила отказаться от престола

Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
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Представили бюджетный кроссовер Kia Seltos с премиальным тюнингом

Скоро в РФ начнутся продажи доступного кроссовера Kia Seltos, который является одним из самых дешевых представителей сегмента SUV.
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