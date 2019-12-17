Политика
ПримечанияЗеленский отнимает у Севастополя особый статус
В Верховную Раду Украины внесен законопроект, которым предлагается внести в Конституцию изменения — лишить Севастополь особого статуса управления, оставив прерогативу только столице — Киеву. Севастополь будет отнесен к административно-территориальной единице АР Крым.
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Зеленский предложил вычеркнуть из Конституции Украины упоминание о Севастополе
ИА Новороссиявчера в 04:16
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Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Политика
Американский бизнес предостерег сенат США от введения «адских» санкций против России
Две американские бизнес-ассоциации предостерегли ключевой комитет сената от ужесточения санкций против России, пишет Bloomberg.
Происшествия
В Красноярском крае при расследовании кражи бензопилы спасли младенца
Полицейские в Канске в Красноярском крае спасли младенца при расследовании кражи бензопилы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Политика
Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена
Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена "Личное дело" (Permanent Record), сообщило издание Washington Post.
Экономика
Счётная палата обвинила ЦБ в неэффективности программы по развитию финрынка
Счётная палата провела не только анализ основных направлений развития финансового рынка на 2016−2018 годы и на 2019−2021 годы, но и количественный анализ основных секторов финрынка.
Армия и оружие
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений стран — участниц НАТО говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.
Политика
В бундестаге призвали США не вмешиваться в газовый спор РФ и Украины
Было бы необходимо, чтобы США с их собственными интересами отошли в сторону.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Общество
Радий Хабиров будет платить за информацию о продавцах контрафактного алкоголя
Глава попросил уведомлять через портал «Безопасная среда» (круглосуточно) или по телефону: +7 (347) 218-09-87 (с 9.00 до 19.00 по будням) о продавцах и точках продажи и производства контрафакта.
Политика
NBC: временный поверенный в делах США на Украине покидает пост
Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года, сообщает NBC со ссылкой на источник.
Гаджеты
Samsung выпустит смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite
Например, по данным Launch Studio, Samsung Galaxy Note10 Lite станет первым смартфоном производителя, который получит поддержку стандарта беспроводной коммуникации Bluetooth 5.1.
Общество
Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками
Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия.
Политика
Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы
Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Энергетика
СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале
«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
Кино
Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Хоккей
«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Общество
Опубликовано фото макета советского истребителя пятого поколения С-22
Фото: ОКБ Сухого (буклет к 80-летию) На представленной фотографии показан полноразмерный макет уникального истребителя с аэродинамической компоновкой, предусматривавшей применение крыла обратной стреловидности.
Экономика
Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр
Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.
Культура
Флаг фестиваля «Театральное Приволжье» передали в Удмуртию
Глава Удмуртии Александр Бречалов в видеообращении поблагодарил за доверие и отметил, что регион с радостью принимает флаг проведения «Театрального Приволжья» в 2020 году.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Телеведущая Ангелина Вовк выходит замуж на радиоведущего Михаила Куницына. Он уже сделал ей предложение руки и сердца, сообщает starhit.ru.