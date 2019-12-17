Политика

ПримечанияПримечанияЗеленский отнимает у Севастополя особый статус

В Верховную Раду Украины внесен законопроект, которым предлагается внести в Конституцию изменения — лишить Севастополь особого статуса управления, оставив прерогативу только столице — Киеву. Севастополь будет отнесен к административно-территориальной единице АР Крым.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Украина «отобрала» у Севастополя особый статус

ForPostвчера в 09:19

Зеленский предложил лишить Севастополь «особого статуса»

News.ruвчера в 08:59

Зеленский предложил вычеркнуть из Конституции Украины упоминание о Севастополе

ИА Новороссиявчера в 04:16

Зеленский вообразил, что может определять статус Севастополя

Новостной фронтвчера в 05:19

Зеленский отнимает у Севастополя особый статус

Примечаниявчера в 08:14

Киев решил отобрать у Севастополя особый статус

Южный Федеральныйвчера в 20:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:44, Ашберн
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru 16 декабря в 11:03
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Происшествия

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
РИА Новости вчера в 20:12
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Политика

Американский бизнес предостерег сенат США от введения «адских» санкций против России

Две американские бизнес-ассоциации предостерегли ключевой комитет сената от ужесточения санкций против России, пишет Bloomberg.
Forbes 01:23
Происшествия

В Красноярском крае при расследовании кражи бензопилы спасли младенца

Полицейские в Канске в Красноярском крае спасли младенца при расследовании кражи бензопилы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:04
Политика

Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена

Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена "Личное дело" (Permanent Record), сообщило издание Washington Post.
РИА Новости 00:45
Экономика

Счётная палата обвинила ЦБ в неэффективности программы по развитию финрынка

Счётная палата провела не только анализ основных направлений развития финансового рынка на 2016−2018 годы и на 2019−2021 годы, но и количественный анализ основных секторов финрынка.
Евразия Daily 01:13
Армия и оружие

В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений стран — участниц НАТО говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.
РБК вчера в 17:43
Политика

В бундестаге призвали США не вмешиваться в газовый спор РФ и Украины

Было бы необходимо, чтобы США с их собственными интересами отошли в сторону.
РИА Новости вчера в 19:12
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Общество

Радий Хабиров будет платить за информацию о продавцах контрафактного алкоголя

Глава попросил уведомлять через портал «Безопасная среда» (круглосуточно) или по телефону: +7 (347) 218-09-87 (с 9.00 до 19.00 по будням) о продавцах и точках продажи и производства контрафакта.
ProUfu.ru 01:05
Футбол

Иван Ургант прочитал стих про Дзюбу: Дзюба, не беги, иди

ODDS.ru 00:09
Политика

NBC: временный поверенный в делах США на Украине покидает пост

Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года, сообщает NBC со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:12
Гаджеты

Samsung выпустит смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite

Например, по данным Launch Studio, Samsung Galaxy Note10 Lite станет первым смартфоном производителя, который получит поддержку стандарта беспроводной коммуникации Bluetooth 5.1.
Planet Today вчера в 01:16
Общество

Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия.
РБК 00:34
Политика

Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы

Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
Наша версия вчера в 13:23
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Авто

Новый документ на автомобили появится в России

В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
ToDay News Ufa вчера в 23:36
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru вчера в 10:14
Энергетика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
РБК вчера в 18:31
Кино

Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

Эхо Москвы вчера в 06:08
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Kinonews.ru 15 декабря в 14:49
Хоккей

«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:36
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество

Опубликовано фото макета советского истребителя пятого поколения С-22

Фото: ОКБ Сухого (буклет к 80-летию) На представленной фотографии показан полноразмерный макет уникального истребителя с аэродинамической компоновкой, предусматривавшей применение крыла обратной стреловидности.
KM.ru 01:14
Экономика

Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.
РБК вчера в 23:00
Культура

Флаг фестиваля «Театральное Приволжье» передали в Удмуртию

Глава Удмуртии Александр Бречалов в видеообращении поблагодарил за доверие и отметил, что регион с радостью принимает флаг проведения «Театрального Приволжья» в 2020 году.
ИА Удмуртия вчера в 04:48
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль 16 декабря в 16:01
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника

Телеведущая Ангелина Вовк выходит замуж на радиоведущего Михаила Куницына. Он уже сделал ей предложение руки и сердца, сообщает starhit.ru.
АМИТЕЛ 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное