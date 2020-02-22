Политика
ИА НовороссияЗеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов по поручению президента Украины Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
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Биатлон
Логинов: полиция видела в нас преступников
22 февраля в 6 утра итальянская полиция ворвалась в номер Александра Логинова и провела обыск, изъяв все носители информации.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Политика
Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
Здоровье
Названы 6 продуктов, которые могут стать причиной артрита и рака
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Shraibikus News, от шести продуктов желательно отказаться для снижения риска развития артрита и рака.
Общество
Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Общество
В Брянске 6 украинских пассажиров из поезда Киев-Москва отказались лечь в больницу
Сайт телеканала «Городской» уже сообщал о переполохе, который вызвала в Брянской области гражданка Китая, следовавшая в Россию на поезде Киев-Москва.
Армия и оружие
Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения
Ссылаясь на источники из Мисураты, СМИ Ливии рассказывают о появлении на территории страны десантного корабля, прибывшего для содействия так называемому Правительству национального согласия Ливии.
Происшествия
Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области
Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Технологии
Эксперты определили задачи по регулированию искусственного интеллекта
В связи с ростом практического применения искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях экономики активизировалась деятельность правительств, международных организаций, транснациональных корпораций, а также гражданского общества по формулированию норм и правил в вопросах разработки, внедрения и использования технологий ИИ, сообщает D-Russia.ru.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Общество
В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Общество
Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Местная жительница города Вишневое намерена дойти до суда из-за того, что педиатр во время приема ее дочери использовала русский язык.
Авто
Составили топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом
При покупке автомобиля с пробегом не редко возникает вопрос: почему один подержанный автомобиль стоит заметно дороже своего "одноклассника" с аналогичным двигателем и схожим оснащением.
Наука
Найден способ снизить токсичность загрязненных почв
Ученые показали, что получаемый из отходов растениеводства биоуголь и устойчивые к металлам микробы могут помочь в восстановлении загрязненной почвы и получении экологически чистой растительной продукции.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Здоровье
Как регионы обеспечивают льготников лекарствами
В среднем стоимость обеспечения препаратами федеральных и региональных льготников в расчете на одного человека была сопоставима — однако из-за большей численности последней категории расходы на них в целом были больше примерно в два раза.
Политика
Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Климовой пришла на школьный бал со своим бойфрендом
Дочка Климовой побывала на школьном балу вместе со своим молодым человеком.
Армия и оружие
Украинские военные будут строить бетонные саркофаги для хранения боеприпасов
По словам замминистра, в украинском оборонном ведомстве «изучили уроки прошлого», и теперь совершенствуют систему охраны боеприпасов на местах и вводят круглосуточный централизованный мониторинг всех военных складов.
Общество
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Футбол
«Тинькофф Банк» и РПЛ окончательно договорились о спонсорстве
"Тинькофф Банк" договорился с Российской Премьер-Лигой о спонсорстве.