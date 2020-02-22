Политика

ИА НовороссияИА НовороссияЗеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов по поручению президента Украины Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
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