Политика
КоммерсантъЗеленский отправил в отставку секретаря СНБО Данилюка
Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. Господин Данилюк занимал эту должность с мая.
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк отправлен в отставку, говорится в указе, который подписал президент страны Владимир Зеленский.Ведомости10:07
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«Никакой и плетет интриги»: Зеленский принял отставку секретаря СНБО Александра Данилюка
Новостной фронтвчера в 16:43
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Культура
На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома»
Коллектив «Ленкома» обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра его директора Марка Варшавера, сообщил глава общественного объединения «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает «РИА Новости».
РБК 17:26
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости 09:40
Кино
На Comic Con Russia 2019 представят screenlife-проект «Dead of Night»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - В четверг, 3 октября в кинозале Comic Con Russia 2019 состоится презентация нового проекта Тимура Бекмамбетова, сделанного для популярного сервиса Snapchat – первого в мире вертикального художественного screenlifе-хоррора Dead Of Night («Ночные мертвецы»).
Кинобизнес сегодня 04:52
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
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Политика
Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru 06:36
Авто
Обновление софта принесло Tesla ряд полезных функций
Конструкторы американской автомобильной компании Tesla утверждают, что обновление софта до версии 10.0 считается самым значимым за всю историю развития бренда.
Car.ru 07:48
Политика
Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет
Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.
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Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Кино
Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино
Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru 16:54
Гаджеты
Realme X2 Pro получил чипсет Snapdragon 855 Plus
Сюй Ци Чейз, директор по маркетингу компании, объявил на Weibo, что скоро появится первый флагман Realme с чипсетом Snapdragon 855 Plus, а его кодовое название звучит, как Super Warrior или Samurai (в зависимости от вариантов перевода).
ГЛАС.RU 03:18
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Гаджеты
Акция невиданной щедрости: AMD дарит AAA-игру покупателям видеокарт
Компания AMD запустила акцию, по которой покупателям видеокарт Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 590, Radeon RX 580 и Radeon RX 570 предлагается на выбор одна или две игры AAA-категории.
Игромания.ру 16:08
Футбол
Мамаев дал первое после освобождения интервью
Футболист Павел Мамаев дал первое интервью после выхода из колонии, где отбывал наказание за две драки в октябре прошлого года.
Москва 24 13:53
Общество
В онкоцентре имени Блохина вновь опровергли массовые увольнения врачей
В видеообращении врачи сообщили, что 26 детских онкологов написали заявления об уходе, пишет «Газета.ру».
Известия 12:02
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению
Известная российская врач и телеведущая популярной программы "Жить Здорово" Елена Малышева объяснила, почему онкологическая опухоль глиома, которую якобы диагностировали у Анастасии Заворотнюк не подлежит удалению хирургическим путем.
Ugpressa.ru 16:15
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Политика
Особое мнение: Сергей Марков
Политолог Сергей Марков был в программе "Особое мнение".
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Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Наука
С улыбкой по жизни. Ученые научились восстанавливать зубную эмаль раз и навсегда
ГТРК Южный Урал 28 сентября в 05:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Политика
«Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму
Правящая партия «Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму 2021 г. К очередному съезду партия поменяет около 20 секретарей региональных отделений, рассказали «Ведомостям» два собеседника в руководстве партии.
Ведомости 17:00
Армия и оружие
В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами «Калибр»
Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 "Буян-М" начал заводские испытания в Черном море.
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Общество
С 1 октября будут запрещены хостелы в жилых домах
Согласно новому закону, жилые помещения, включая частные дома, запрещено использовать для размещения гостиниц и предоставления гражданам гостиничных услуг.
Волга-Каспий 06:36
Финансы
ЦБ опроверг обсуждение отрицательных ставок по валютным вкладам
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Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Политика
Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ
Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.
РИА Новости 08:45