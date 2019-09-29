с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. Господин Данилюк занимал эту должность с мая.

Культура На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома» Коллектив «Ленкома» обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра его директора Марка Варшавера, сообщил глава общественного объединения «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает «РИА Новости».

Общество ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.

Кино На Comic Con Russia 2019 представят screenlife-проект «Dead of Night» МОСКВА, Кинобизнес сегодня - В четверг, 3 октября в кинозале Comic Con Russia 2019 состоится презентация нового проекта Тимура Бекмамбетова, сделанного для популярного сервиса Snapchat – первого в мире вертикального художественного screenlifе-хоррора Dead Of Night («Ночные мертвецы»).

Спорт Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

Политика Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.

Авто Обновление софта принесло Tesla ряд полезных функций Конструкторы американской автомобильной компании Tesla утверждают, что обновление софта до версии 10.0 считается самым значимым за всю историю развития бренда.

Политика Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.

Общество Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Кино Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.

Гаджеты Realme X2 Pro получил чипсет Snapdragon 855 Plus Сюй Ци Чейз, директор по маркетингу компании, объявил на Weibo, что скоро появится первый флагман Realme с чипсетом Snapdragon 855 Plus, а его кодовое название звучит, как Super Warrior или Samurai (в зависимости от вариантов перевода).

Политика Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.

Гаджеты Акция невиданной щедрости: AMD дарит AAA-игру покупателям видеокарт Компания AMD запустила акцию, по которой покупателям видеокарт Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 590, Radeon RX 580 и Radeon RX 570 предлагается на выбор одна или две игры AAA-категории.

Футбол Мамаев дал первое после освобождения интервью Футболист Павел Мамаев дал первое интервью после выхода из колонии, где отбывал наказание за две драки в октябре прошлого года.

Общество В онкоцентре имени Блохина вновь опровергли массовые увольнения врачей В видеообращении врачи сообщили, что 26 детских онкологов написали заявления об уходе, пишет «Газета.ру».

Шоу-бизнес Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению Известная российская врач и телеведущая популярной программы "Жить Здорово" Елена Малышева объяснила, почему онкологическая опухоль глиома, которую якобы диагностировали у Анастасии Заворотнюк не подлежит удалению хирургическим путем.

Политика Особое мнение: Сергей Марков Политолог Сергей Марков был в программе "Особое мнение".

Происшествия Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери» Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.

Политика «Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму Правящая партия «Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму 2021 г. К очередному съезду партия поменяет около 20 секретарей региональных отделений, рассказали «Ведомостям» два собеседника в руководстве партии.

Общество С 1 октября будут запрещены хостелы в жилых домах Согласно новому закону, жилые помещения, включая частные дома, запрещено использовать для размещения гостиниц и предоставления гражданам гостиничных услуг.

Финансы ЦБ опроверг обсуждение отрицательных ставок по валютным вкладам 26 сентября вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская заявила «Известиям» о высокой вероятности введения в России отрицательных ставок на валютные вклады.

Шоу-бизнес Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.