Политика
КоммерсантъЗеленский отправил в отставку секретаря СНБО Данилюка
Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. Господин Данилюк занимал эту должность с мая.
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«Никакой и плетет интриги»: Зеленский принял отставку секретаря СНБО Александра Данилюка
Новостной фронтвчера в 16:43
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Общество
Мосгорсуд увидел в публикациях СМИ по делу Устинова травлю судьи
Мосгорсуд считает, что некоторые публикации СМИ с критикой судебной системы в связи с делом актера Павла Устинова можно рассматривать как вмешательство в правосудие и травлю судьи Алексея Криворучко.
Коммерсантъ 13:48
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Экономика
Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК 12:01
Футбол
Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных
Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
Евро-футбол.ру 10:48
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой обнаружили кокаин.
РИА Новости 14:41
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Армия и оружие
Иранская оппозиция обвинила власти страны в атаке на Саудовскую Аравию
Представитель оппозиционной организации Национальный совет сопротивления Ирана Алирез Джафарзаде заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что приказ о проведении атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии давало высшее руководство страны.
Московский Комсомолец 15:09
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Армия и оружие
Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается - с 6 тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Футбол
Рахимов подал в отставку с поста наставника «Ахмата»
Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов в прямом эфире заявил о своей отставке.
Газета.Ru 15:36
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости вчера в 11:06
Политика
СМИ сообщили о согласии Украины подписать «формулу Штайнмайера»
Источники в дипломатических кругах сообщили, что украинские представители дали устное согласие на подписание «формулы Штайнмайера» в ближайшее время.
Московский Комсомолец 14:37
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Космос
Спутниковую систему мониторинга лесов запустят по всему ДФО
В Хабаровском крае удалось значительно сократить объёмы незаконных рубок леса, а всё благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов со спутника.
АиФ Хабаровск вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности
Телепрограмма вчера в 04:11
Авто
Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC
Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.
Автоновости дня 06:27
Авто
Питерский завод Toyota завершает выпуск четвертого Toyota RAV4
Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения.
Автоновости дня 02:32
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Армия и оружие
Небензя: Запад придумывает отговорки от участия в восстановлении Сирии
Западные страны придумывают новые предлоги для отказа от участия в восстановлении Сирии.
Российская газета 15:06
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Происшествия
Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте
Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября.
Московский Комсомолец 06:28
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Феттелю оставалось проехать до пит-лейна 100 метров
Autosport.com.ru 05:41
Гаджеты
Найден способ взломать сотни миллионов iPhone
Специалист по информационной безопасности под ником axi0mX рассказал о способе взлома всех iPhone на процессорах от Apple A5 до A11, выпускаемых с 2011 по 2017 год.
Lenta.ru 12:22
Культура
Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра
Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.
Вести.Ru 12:19
Происшествия
Беглый заключенный 17 лет скрывался от правосудия в пещере
Сбежавший заключенный из Китая скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет.
Lenta.ru 15:48
Финансы
Курс доллара снизился до 64,64 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.
ТАСС 03:05