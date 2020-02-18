Армия и оружие
Вести.RuЗеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Причина — обострение ситуации в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить142
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:03, Ашберн
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Авто
В России представили новый Hyundai Solaris
Сообщается, что официальная премьера обновлённого Hyundai Solaris приурочена к выпуску 2-миллионного экземпляра данной модели в нашей стране, который будет подарен детскому хоспису.
Армия и оружие
Китайские журналисты оценили шансы России победить в войне с США
Китайские журналисты издания Sina оценили шансы России победить в войне с США.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, по которому жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) - выполняющие социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Биатлон
Логинов не примет участия в сингл-миксте
Как стало известно «СЭ», победитель спринта Александр Логинов не выступит в сингл-миксте.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
Здоровье
Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава
Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Футбол
Александр Кокорин официально стал игроком «Сочи»
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Общество
На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом
Минздрав Японии объявил о 88 новых случаях заражения коронавирусом на круизном судне Diamond Princess.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Общество
Якубович рассказал о спасении Диброва
Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Происшествия
Мурманские СМИ сообщили о гибели трех военнослужащих
В мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих.
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые вышел в свет с 5-летним сыном
В середине января 53-летний Евгений Миронов вместе с сыном посетили благотворительное мероприятие «Волшебный каток».
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Общество
В Samsung оценили требования о предустановке российского софта
В компании Samsung сообщили, что требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы её работы в России.
Экономика
Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию
Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
Здоровье
В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус
Три пациента, прибывшие из Китая, лежат в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус, сообщает во вторник департамент здравоохранения области.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Общество
Госдума отменила штрафы за свастику без пропаганды
Госдума приняла закон об отмене штрафов и ареста в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается без пропаганды и с осуждением.