Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Причина — обострение ситуации в Донбассе.

Общество Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

Авто В России представили новый Hyundai Solaris Сообщается, что официальная премьера обновлённого Hyundai Solaris приурочена к выпуску 2-миллионного экземпляра данной модели в нашей стране, который будет подарен детскому хоспису.

Политика Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, по которому жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) - выполняющие социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Происшествия Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Общество Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.

Общество Якубович рассказал о спасении Диброва Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.

Общество В Samsung оценили требования о предустановке российского софта В компании Samsung сообщили, что требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы её работы в России.

Экономика Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».

Общество Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.