Армия и оружие

Вести.RuВести.RuЗеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Причина — обострение ситуации в Донбассе.
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В районе разведения войск на Донбассе началась война: есть убитые

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«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера

Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
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Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
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Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
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В России представили новый Hyundai Solaris

Сообщается, что официальная премьера обновлённого Hyundai Solaris приурочена к выпуску 2-миллионного экземпляра данной модели в нашей стране, который будет подарен детскому хоспису.
Тарантас Ньюс 05:23
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

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Китайские журналисты оценили шансы России победить в войне с США

Китайские журналисты издания Sina оценили шансы России победить в войне с США.
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Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, по которому жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) - выполняющие социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Газета.Ru 04:24
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Логинов не примет участия в сингл-миксте

Как стало известно «СЭ», победитель спринта Александр Логинов не выступит в сингл-миксте.
Спорт-Экспресс 05:53
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Российская газета 00:59
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
РИА Новости 02:27
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Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава

Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
News.ru 16 февраля в 20:35
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Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Челябинск Сегодня 00:35
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Александр Кокорин официально стал игроком «Сочи»

ГЛАС.RU вчера в 08:56
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В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
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Общество

На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

Минздрав Японии объявил о 88 новых случаях заражения коронавирусом на круизном судне Diamond Princess.
РИА Новости 05:21
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Известия 05:58
Общество

Якубович рассказал о спасении Диброва

Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Газета.Ru 02:33
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
ГТРК Самара 02:16
Происшествия

Мурманские СМИ сообщили о гибели трех военнослужащих

В мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих.
REGNUM 04:53
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Евгений Миронов впервые вышел в свет с 5-летним сыном

В середине января 53-летний Евгений Миронов вместе с сыном посетили благотворительное мероприятие «Волшебный каток».
RuNews24.ru 04:59
Происшествия

ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева

RT на русском 03:58
Общество

В Samsung оценили требования о предустановке российского софта

В компании Samsung сообщили, что требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы её работы в России.
RT на русском вчера в 13:12
Политика

Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

РБК 04:05
Экономика

Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию

Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
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В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус

Три пациента, прибывшие из Китая, лежат в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус, сообщает во вторник департамент здравоохранения области.
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Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит 03:14
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Овечкин выкинул соперника за борт и защитил свои ворота от гола

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Общество

Госдума отменила штрафы за свастику без пропаганды

Госдума приняла закон об отмене штрафов и ареста в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается без пропаганды и с осуждением.
Российская газета 05:50
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