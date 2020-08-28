Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский отреагировал на обстрел автобуса под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицейских за быстрое задержание подозреваемых в обстреле автобуса с людьми на трассе Киев–Харьков. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. По его словам, общество «должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон».
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Зеленский боится наступления «лихих 90-ых» на Украине

Московский Комсомолецвчера в 21:21

Зеленский отреагировал на обстрел автобуса под Харьковом

Известиявчера в 20:40

Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

РИА Новостивчера в 17:34

Зеленский прокомментировал обстрел автобуса под Харьковом

Lenta.ruвчера в 19:03

Как в «лихих 90-х»: Зеленский высказался о нападении на автобус под Харьковом

Комсомольская правдавчера в 18:58

Зеленский поблагодарил полицию за оперативность после нападения под Харьковом

Газета.Ruвчера в 17:54

Зеленский заявил о недопустимости возвращения к «лихим 90-м» на Украине

РБКвчера в 20:06
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Армия и оружие

В США заявили о всплывшей вблизи Аляски российской подлодке

РИА Новости вчера в 22:46
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Политика

Обвиненный в шпионаже экс-спецназовец США признавался в «связях с ГРУ»

Обвиненные в США в шпионаже отставной спецназовец Питер Деббинс признавался в сотрудничестве с российской разведкой еще год назад, но всё это время оставался на свободе.
Известия вчера в 21:29
Политика

Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

РИА Новости вчера в 09:44
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Футбол

Владелец «Торпедо» заявил, что Игнашевич доработает до конца сезона

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о перспективах Сергея Игнашевича на посту главного тренера команды.
Metaratings вчера в 13:37
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ДВМП не планирует выплачивать дивиденды за 2019 год

Совет директоров ПАО «ДВМП» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2019 год. Об этом говорится в сообщении компании.
АК&М 26 августа в 05:04
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Футбол

Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.
Российская газета вчера в 09:18
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Общество

Соловьев призвал к снижению политизации лечения Навального

Соловьев призвал провести совместный консилиум омских, московских и берлинских врачей.
Политика Сегодня вчера в 23:59
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Спорт

Сборная России по гимнастике не попала в число участников ЧЕ в Киеве

Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы, который должен пройти в Киеве.
RT на русском вчера в 11:18
Общество

В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Милиция в Минске начала отпускать задержанных на акции протеста журналистов.
Городовой вчера в 14:41
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Общество

Премьер-министр Японии Абэ уходит в отставку из-за состояния здоровья

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья.
Вести.Ru 01:38
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Происшествия

Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

Аргументы и Факты вчера в 16:49
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Футбол

Месси заявил Гвардиоле, что хочет играть за «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру 01:28
Армия и оружие

Американцы раскритиковали власти из-за инцидента с военными в Сирии

Американские читатели издания Washington Post раскритиковали власти США из-за инцидента с российскими военными в Сирии.
Газета.Ru вчера в 13:37
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Шоу-бизнес

Анастасия Костенко отсудила у Тарасова алименты на двух дочерей

В дело вмешалась нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко. Она также подала в суд на установление алиментов на двух дочерей.
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Шоу-бизнес

Арзамасова перестала скрывать, что живет с Авербухом

Правда, актриса уже давно успела повзрослеть и вступила в отношения с 46-летним Ильей Авербухом. Эта новость вызвала фурор в СМИ.
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Политика

В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка опровергла слухи о беременности

Ходят слухи, что Татьяна Навка вновь беременна и не просто беременна, а на восьмом месяце беременности.
Pravda.Ru вчера в 01:12
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Происшествия

Два человека погибли в результате аварии под Псковом

Два человека погибли и двое детей пострадали после столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Великолукском районе Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.
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Шоу-бизнес

Папарацци слили в соцсети неудачный кадр Ратаковски в купальнике

Ратаковски попалась в объектив папарацци на пляже в Хэмптоне вместе с супругом Себастьяном Беар-Макклардом.
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Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане 28 августа (15 августа по старому стилю) отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
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Шоу-бизнес

Дима Билан госпитализирован с пневмонией

Дима Билан сдал тесты на коронавирус, прошел КТ. Результаты оказались отрицательными.
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Шоу-бизнес

Брэд Питт прилетел на отдых во Францию с 27-летней моделью

Компанию актёру составила 27-летняя супермодель Николь Потуральски. Пара прибыла отдыхать во Францию на частном самолете.
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Общество

Маск связал задержание россиянина c подготовкой кибератаки на Tesla

Объектом атаки, которую якобы готовил россиянин Егор Крючков, был завод Tesla в Неваде, написал в Twitter основатель и гендиректор компании Илон Маск.
РБК 01:16
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Происшествия

На юго-востоке Петербурга в ДТП пострадали пять человек

В результате ДТП с участием автомобиля дорожной службы в Ленинградской области ранее погибли три человека, двое пострадали.
РБК вчера в 23:05
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Авто

Nissan улучшил технологию окраски автомобилей на российском заводе

Ради внедрения новой технологии пришлось модернизировать производственные мощности на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
АвтоВзгляд вчера в 09:59
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Amazon выпустил новый фитнес-браслет Halo

Goroday.ru вчера в 17:56
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Происшествия

Взрыв прогремел на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода

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«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
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Политика

Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента.
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Армия и оружие

Неудачно выпущенная с ЗРК С-400 ракета упала на военнослужащих

В России на полигоне Ашулук в Астраханской области в ходе проведения шестых Армейских международных игр военные неудачно запустили ракету из зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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