Политика
ИзвестияЗеленский отреагировал на обстрел автобуса под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицейских за быстрое задержание подозреваемых в обстреле автобуса с людьми на трассе Киев–Харьков. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. По его словам, общество «должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон».
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Как в «лихих 90-х»: Зеленский высказался о нападении на автобус под Харьковом
Комсомольская правдавчера в 18:58
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья.
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Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом
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Месси заявил Гвардиоле, что хочет играть за «Манчестер Сити»
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Арзамасова перестала скрывать, что живет с Авербухом
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Фигуристка Татьяна Навка опровергла слухи о беременности
Ходят слухи, что Татьяна Навка вновь беременна и не просто беременна, а на восьмом месяце беременности.
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Папарацци слили в соцсети неудачный кадр Ратаковски в купальнике
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Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане 28 августа (15 августа по старому стилю) отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
Известия вчера в 18:53
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Дима Билан госпитализирован с пневмонией
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Происшествия
На юго-востоке Петербурга в ДТП пострадали пять человек
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Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией
Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента.
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Армия и оружие
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В России на полигоне Ашулук в Астраханской области в ходе проведения шестых Армейских международных игр военные неудачно запустили ракету из зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».
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