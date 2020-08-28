Зеленский отреагировал на обстрел автобуса под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицейских за быстрое задержание подозреваемых в обстреле автобуса с людьми на трассе Киев — Харьков. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. По его словам, общество «должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон».