Зеленский отреагировал на обстрел автобуса под Харьковом
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицейских за быстрое задержание подозреваемых в обстреле автобуса с людьми на трассе Киев — Харьков. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. По его словам, общество «должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон».В источнике
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Как в «лихих 90-х»: Зеленский высказался о нападении на автобус под Харьковом
Комсомольская правда18:58