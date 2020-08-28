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Известия
Известия

Зеленский отреагировал на обстрел автобуса под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицейских за быстрое задержание подозреваемых в обстреле автобуса с людьми на трассе Киев — Харьков. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. По его словам, общество «должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон».В источнике
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Известия

Зеленский отреагировал на обстрел автобуса под Харьковом

Известия20:40
РБК

Зеленский заявил о недопустимости возвращения к «лихим 90-ым» на Украине

РБК20:06
РИА Новости

Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

РИА Новости17:34
Комсомольская правда

Как в «лихих 90-х»: Зеленский высказался о нападении на автобус под Харьковом

Комсомольская правда18:58
Газета.Ru

Зеленский поблагодарил полицию за оперативность после нападения под Харьковом

Газета.Ru17:54
Lenta.ru

Зеленский прокомментировал обстрел автобуса под Харьковом

Lenta.ru19:03
Царьград

"Ау, Зеленский! Как такое возможно?": Скабеева показала жуткие кадры нападения под Харьковом

Царьградвчера в 16:32

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

Участники рынка направили в Минсельхоз просьбу исключить мороженое весом до 100 г из системы маркировки по экономическим и технологическим причинам, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора компании Unilever Регины Кузьминой к главе ведомства Дмитрию Патрушеву от 23 июля.
Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году
РБК20:49
1

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известиявчера в 00:20
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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвесторвчера в 07:06
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Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes26 августа в 13:35
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Оппозиция РБ выразила сожаление формированием резерва российских войск

Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооружённых группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества, — говорится в заявлении, размещённом на сайте совета.
News.ruвчера в 11:56
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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