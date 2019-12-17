Политика
Радио МаякЗеленский отреагировал на прошедшие накануне протестные акции в Киеве
Сегодня в акциях в центре Киева принимали участие около 4,5 тысяч человек. Участники выступали против проекта закона о продаже сельскохозяйственных земель.
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Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил законопроект (National Defense Authorization Act, NDAA) об оборонном бюджете на 2020 финансовый год.
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Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады
Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады На Украине во вторник прошли массовые акции протеста против принятия законопроекта о купле-продаже сельскохозяйственных земель, который продвигается правящей партией «Слуга народа».
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«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
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Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы
Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
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Эксперты назвали пожары в Сибири и Амазонии беспрецедентными по масштабам
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Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
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Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Задержаны трое ранее скрывшихся участников перестрелки под Ростовом
Стражам порядка удалось задержать троих ранее скрывшихся участников массовой перестрелки в Ростовской области.
Политика
Трамп назвал процесс импичмента «незаконной попыткой госпереворота»
Президент США Дональд Трамп накануне голосования по импичменту в палате представителей назвал этот процесс "незаконной, партийной попыткой государственного переворота".
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Общество
В Париже начались протесты против пенсионной реформы
Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США
Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.
Кино
Показаны первые кадры фантастической комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В сеть выложили первые кадры нового фильма про приключения повзрослевших Билла и Теда, роли которых исполняюит Алекс Уинтер и Киану Ривз.
Экономика
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В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.
Хоккей
СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду
Череповецкая команда после второго периода вела со счетом 3:0 благодаря шайбам Вадима Кудако, Владислава Кодолы и Макара Хабарова.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Кино
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Общество
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Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» стал лидером российского проката
Экономика
Сахалинский угольный магнат Олег Мисевра ушел в офшоры
В расследовании oilcapital.ru отмечается, что владельцами «Восточной горнорудной компании» (ВГК) являются бывший руководитель и соучредитель СУЭК Олег Мисевра и группа ИСТ предпринимателя Александра Несиса.
Энергетика
Федун связал спад спроса на топливо и машины с жесткой политикой ЦБ
Продажа меньшего количества новых автомобилей не увеличивает ресурсную базу, «то есть спроса на моторные топлива не будет», заявил Федун.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Общество
Назван самый криминальный день года
В своем исследовании, опубликованном в научном журнале «Вопросы наркологии», Немцов привел данные Росстата о смертности за 2000–2017 годы.