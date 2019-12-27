Экономика
РБК«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
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Общество
Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Кино
Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
Число погибших при крушении самолета в Казахстане выросло до 14
При крушении пассажирского самолета казахстанской авиакомпании Bek Air погибло 14 человек, еще 35 человек получили ранения, сообщает пресс-служба аэропорта Алматы.
Спорт
Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Технологии
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Соник в кино» с героем-малышом
В Сети появился новый международный трейлер предстоящего фильма «Соник в кино», в котором главный герой предстает в образе малыша.
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Кино
Россияне назвали любимым фильмом 2019 года «Т-34»
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Экономика
Производство СПГ в России в 2019 году выросло почти на 50%
Минэнерго России ожидает, что производство сжиженного природного газа в России по итогам 2019 году вырастет почти в полтора раза по сравнению с прошлогодним показателем.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание американской противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, до сих пор находящийся на вооружении в Сирии, выдержал удар американской противотанковой ракеты TOW.
Технологии
Sony запатентовала девайс с OLED-дисплеем для игровой консоли
Здоровье
Helsingin Sanomat (Финляндия): 16-летняя Кайя Миеттинен была одной из тысяч финок, которые подверглись принудительной стерилизации (Helsingin Sanomat)
Кайе Миеттинен нравилось работать руками и писать, и в интернате у нее появилось две хороших подруги.
Фигурное катание
Медведева выступала на сломанных коньках на чемпионате России
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что ей пришлось выступать на сломанных коньках во время короткой программы на чемпионате России, сообщает Spоrt24.
Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
Политика
Протестующие в Черногории направились в Подгорицу
После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
Политика
Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
В Уфе осудили экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы
Происшествия
После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Политика
Новак анонсировал возвращение Allseas на «Северный поток -2»
Минэнерго РФ анонсировал возвращение Allseas на "Северный поток - 2". Об этом пишет РБК со ссылкой на министра энергетики Александра Новака.
Общество
Блокировки: Лурк, @Lenta.ru , 282-я и китайский путь | Холивар. История рунета | Серия 6
Кто пришел на смену журналистам и какие «фокусы» использует Кремль, чтобы формировать удобную новостную повестку в Рунете.
Общество
УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»
Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.
Политика
Германия отказала Украине в военной помощи
Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
Происшествия
В Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию умерла школьница
В Воскресенске после сдачи норматива ГТО по плаванию скончалась 17-летняя школьница, сообщила РБК представитель следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Политика
Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.