с чего всё началось

Украинский лидер добавил, что Украина настаивает на полном признании вины и официальных извинений со стороны Ирана. Кроме того, Киев ждет полного и открытого расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

Политика Зеленский рассказал о разговоре с президентом Ирана Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщается в Twitter украинского президента.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Политика Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной Президент России Владимир Путин, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле, прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Космос На МКС отправят инкубатор с каннабисом Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.

Политика В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».

Теннис Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Корентеном Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.

Политика Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.