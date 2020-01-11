Политика
News.ruЗеленский прокомментировал признание вины Ирана за сбитый Boeing
Зеленский подчёркивает, что иранская сторона признала свою вину в крушении украинского самолёта ещё до окончания работы международной комиссии по этому делу. Однако Украина, уточняет президент, настаивает на полноценном признании.
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с чего всё началось
Мы ожидаем заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, — сообщается на странице Зеленского в Facebook.News.ru01:49
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Как сообщает Opta, «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 европейских чемпионатов.
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Обе страны нацелены на продвижение политического урегулирования ливийского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
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В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».
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Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
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Политика
Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing
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Сначала Го - потом весь мир: Китай достигнет мирового господства через ИИ?
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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал об интересе клуба к нападающему «Локомотива» Федору Смолову.
Армия и оружие
Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому
Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвёртыми в эстафете на этапе в Оберхофе
Ранее женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.