с чего всё началось

Зеленский подчёркивает, что иранская сторона признала свою вину в крушении украинского самолёта ещё до окончания работы международной комиссии по этому делу. Однако Украина, уточняет президент, настаивает на полноценном признании.

Музыка Селена Гомес выпустила новый альбом Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.

Происшествия Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.

Фигурное катание Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020 В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».

Авто Fitch: Падение объемов продаж авто грозит спадом глобального ВВП Представители МВФ выяснили, что в 2018 за счет сокращения продаж машин было обеспечено 20% в структуре общего замедления роста мирового ВВП, в то время как в глобальной торговле показатель составил 30%.

Общество Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.

Политика Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing В Сети появилось видео предполагаемого запуска ракеты в сторону украинского Boeing в Иране. Запись опубликована в Twitter Iran News Wire.