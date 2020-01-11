Политика

News.ruNews.ruЗеленский прокомментировал признание вины Ирана за сбитый Boeing

Зеленский подчёркивает, что иранская сторона признала свою вину в крушении украинского самолёта ещё до окончания работы международной комиссии по этому делу. Однако Украина, уточняет президент, настаивает на полноценном признании.
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Мы ожидаем заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, — сообщается
 на странице Зеленского в Facebook.
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