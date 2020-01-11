с чего всё началось

Военные ожидали атаки со стороны США, и приняли Boeing за вражеский самолет. Расследование будет продолжаться. Президент Ирана Хасан Роухани выразил сожаление в связи с трагедией и пообещал выплатить компенсации.

Зеленский отреагировал на заявление Ирана по сбитому самолету

Шоу-бизнес Нюша в купальнике поразила поклонников естественной красотой Звезда поразила своих поклонников естественной красотой. Артистка отдыхает вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочкой Симбой на Бали.

Политика Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана после смерти султана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося 11 января после продолжительной болезни.

Гаджеты На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10 Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Космос В NASA подготовили первых астронавтов для лунного проекта «Артемида» Присутствовавший на церемонии глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что этот выпуск астронавтов стал первым в рамках американской программы по освоению Луны «Артемида».

Фигурное катание Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020 В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».

Космос Почему комета Борисова удивила астрономов 11.01.20 В конце декабря межзвездная комета Борисова приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние.