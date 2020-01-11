Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЗеленский отреагировал на заявление Ирана по сбитому самолету

Военные ожидали атаки со стороны США, и приняли Boeing за вражеский самолет. Расследование будет продолжаться. Президент Ирана Хасан Роухани выразил сожаление в связи с трагедией и пообещал выплатить компенсации.
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с чего всё началось
Мы ожидаем заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, — сообщается
 на странице Зеленского в Facebook.
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