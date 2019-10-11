Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗеленский отверг возможность автономии Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
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