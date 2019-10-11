Политика
Rambler News ServiceЗеленский отверг возможность автономии Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 21:12, Вашингтон
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Происшествия
Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой
Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.
Известия 17:12
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Зеленский счел странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что между его страной и Россией курсируют поезда, а прямое авиасообщение отсутствует.
Известия 18:09
Единоборства
Путин рассказал боксерам, как ему на тренировке сломали нос
Ранее СМИ сообщали, что в феврале нынешнего года, во время тренировки по дзюдо, Путин повредил палец на правой руке.
Труд 12:23
Наука
Умирающие кораллы возвращаются к жизни
Кораллы, которые считались погибшими после тотального потепления воды, восстанавливаются.
Vevby.ru 09:55
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Футбол
Ватцке пытался заманить Клоппа обратно в «Боруссию» Д
Генеральный директор «Боруссии» Д Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что летом 2018 года он пытался заманить главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа обратно в дортмундский клуб.
Soccer.ru 03:34
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Финансы
«Черный вторник» 25 лет спустя: что ждать от российского рубля сегодня
Ровно четверть века назад за один день курс доллара вырос более чем на 27% Обвальное падение рубля по отношению к доллару в России произошло 11 октября 1994 года.
SM News 19:24
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец 16:35
Армия и оружие
Зеленский выразил отношение к пребыванию националистов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пребывание активистов партии «Национальный корпус» в населенном пункте Золотое, а также сообщил о том, что ждет там затишья.
Украина.ру 05:45
Здоровье
Симптом рака кишечника, который мы игнорируем
Онкологи рассказывают, что их пациенты с раком кишечника порой по 15 месяцев подряд лечат сами себя от запоров и диареи, прежде чем понимают, что дело в чем-то другом, и им всё-таки нужно встретиться со специалистом.
MedikForum.ru 06:40
Авто
«АвтоВАЗ» запустил в производство Lada Vesta с вариатором
Новая трансмиссия от компании Jatco уже устанавливается на XRAY Cross, а скоро с новой бесступенчатой коробкой можно будет купить Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Tvoe-avto.com вчера в 06:36
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Общество
Минсоцзащиты озвучило график выдачи сахалинской доплаты к пенсии
Сахалинское министерство социальной защиты разъяснило порядок выдачи новых пенсионных выплат пенсионерам.
РИА Сахалин-Курилы 20:10
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Политика
Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов
Первая масштабная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского продолжалась 14 часов.
Коммерсантъ 18:59
Политика
Зеленский заявил о намерениях Порошенко возглавить новый Майдан
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой бывшего лидера страны Петра Порошенко стремление возглавить новый Майдан.
ТК Звезда 05:37
Здоровье
Девочка-бэтмен перенесла первую из восьми запланированных операций
Красная весна 08 октября в 15:34
Гаджеты
Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro
Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный флагманский смартфон с мощным железом Redmi Note 8 Pro.
ФАН 08 октября в 13:36
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Происшествия
Родившая в 12 лет украинка отказалась от ребенка
В украинском Ровно девочка 12 лет родила ребенка и написала отказ от новорожденного.
Московский Комсомолец 04:14
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Discover24 08:13
Происшествия
Российские полицейские пытали задержанного раскаленным утюгом
В Саратове троих полицейских задержали по подозрению в пытках подозреваемого раскаленным утюгом.
Lenta.ru 08 октября в 13:01
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 01:49
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