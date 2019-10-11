Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗеленский отверг возможность автономии Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
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Ранее СМИ сообщали, что в феврале нынешнего года, во время тренировки по дзюдо, Путин повредил палец на правой руке.
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По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
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Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
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Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов

Первая масштабная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского продолжалась 14 часов.
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Зеленский заявил о намерениях Порошенко возглавить новый Майдан

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой бывшего лидера страны Петра Порошенко стремление возглавить новый Майдан.
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Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

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