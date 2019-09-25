Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать. Вопрос задал телеканал "Россия". Видео в своем телеграме выложила Ольга Скабеева.

Зеленский назвал человека, который может давить на него

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