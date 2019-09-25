Политика
Газета.RuЗеленский назвал человека, который может давить на него
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать. Вопрос задал телеканал "Россия". Видео в своем телеграме выложила Ольга Скабеева.
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Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика
Лавров поблагодарил США за выдачу визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Авто
Volvo анонсировал выход полностью электрического XC40
Конкретные технические характеристики модели пока не объявлены, однако в Volvo заявляют, что новый XC40 станет едва ли не самым безопасным автомобилем среди когда-либо выпускаемых компанией.
Движок 04:21
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в минувшую субботу, 21 сентября, вручил членам лайнера Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившим экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский, ключи от квартир в Екатеринбурге.
78.ru 22 сентября в 04:36
Политика
Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл Россию с рабочим визитом.
ТАСС 04:40
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Матвиенко о Саратовской области: «Многое сделано за последние годы»
Матвиенко отметила, что Саратовской области выпала честь открыть новый формат в СФ - дни регионов (Саратовскую область презентуют в верхней палате парламента с 23 сентября).
СаратовБизнесКонсалтинг 04:43
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Экономика
В США началась процедура импичмента Трампа. Индексы ушли в минус
Индексы показали негативную динамику на фоне начавшейся в США процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа.
РБК 02:00
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Происшествия
Барнаулец зарезал своего пятилетнего сына
Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
REGNUM 04:31
Происшествия
На складе боеприпасов в Донецке возник пожар
Вести.Ru 04:11
Киберспорт
Virtus.pro показывает фильм о выступлении на The International 2019
Сегодня в 11:00 по московскому времени состоялась премьера фильма о выступлении Virtus.pro на The International 2019.
Cyber.sports.ru 02:33
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Авто
Компания Hennessey займется доработкой Porsche Taycan
Американская компания Hennessey, всю свою жизнь занимавшаяся доработкой автомобилей с мощными двигателями внутреннего сгорания, типа V8, решила обратить внимание на электрокары.
За рулем Кубань вчера в 16:18
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Кино
Фильм «Дылда» Балагова выдвинут от России на «Оскар»
По словам собеседника агентства, от России на "Оскар" поедет картина "Дылда" Кантемира Балагова.
Московский Комсомолец вчера в 12:45
Происшествия
В Тюменской области открыли дело после похищения младенца няней
Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
РБК 04:23
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отреагировала на слухи о разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте прокомментировала слухи о разводе с мужем Гариком Харламовым.
МИР 24 04:08
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика
Политолог оценил шансы объявить Трампу импичмент
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT сообщения о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа со стороны представителей Демократической партии.
RT на русском 03:00
Политика
Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Хоккей
«Локомотив» отправил в отставку канадца Мактавиша
Ярославский "Локомотив" отправил в отставку главного тренера команды канадца Крейга Мактавиша, сообщает официальный сайт железнодорожников.
Life.ru вчера в 06:06
Происшествия
Генпрокуратура узнала о волоките и укрывательстве при лесных пожарах
Генпрокуратура обнаружила факты укрывательства преступлений местными надзорными органами при лесных пожарах.
РБК 04:27
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Игры
The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях
Игромания.ру вчера в 17:07