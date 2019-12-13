Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский ответил на слова Путина о газе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
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Дебютирует обновленный VW Teramont на выставке в Чикаго в следующем году.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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