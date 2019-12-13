Политика
РИА НовостиЗеленский ответил на слова Путина о газе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
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Происшествия
При тушении пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб военнослужащий
На авианосце «Адмирал Кузнецов», где 12 ноября произошел пожар, найдено тело погибшего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Зеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Футбол
Александр Медведев назвал поражение «Зенита» в ЛЧ «фиаско»
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о проигрыше команды «Бенфике» и ее вылете из Лиги чемпионов.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Футбол
Бубнов оценил уровень чемпионата России
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета российских клубов из еврокубков, передает Sportbox.
Кино
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Футбол
Геркус отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Twitter после разгромного поражения «Краснодара» от «Хетафе» (0:3) выразил мнение, что российскому футболу необходимо заняться кропотливой работой.
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.
Культура
Награды The Game Awards 2019 будут вручать маппеты и чемпион НБА
Среди гостей The Game Awards будут маппеты Доктор Бунзен и Бикер, а также трёхкратный чемпион НБА Стефен Карри.
Космос
Российский «Орел» оказался слишком тяжелым для Луны
Политика
Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о контроле над вооружениями
Внесенная Россией резолюция «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» содержит призыв ко всем государствам, присоединившимся к соответствующим договорам, выполнять все положения соглашений в полном объеме.
Политика
Ряд украинских земель может уйти под власть России, заявил Климкин
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Технологии
Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января
В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Авто
Volkswagen показал обновленный Teramont
Дебютирует обновленный VW Teramont на выставке в Чикаго в следующем году.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Общество
Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщила корреспондент «ВМ» в четверг, 12 декабря.
Наука
Прививки от кори: делать или нет?
Риск аутизма Отказ ставить прививки от кори детям антипрививочники поясняют вероятностью развития аутизма у ребенка.
Происшествия
У главного тренера «Востока-65» Эдуарда Сандлера нашли наркотики
Главному тренеру Эдуарду Сандлеру подбросили бутылку с наркотическим веществом.
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
Шоу-бизнес
Билан подтвердил, что у него был роман с Рудковской
Певец рассказал о дружбе с противоположным полом Недавно Яна Рудковская заявила, что на месте Евгения Плющенко мог бы быть ее подопечный, 37-летний Дима Билан.
Политика
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России.