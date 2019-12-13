Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина «а у нас в квартире газ»

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Lenta.ruвчера в 16:26
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Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
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Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
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Sport24.ru вчера в 12:13
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Датские ученые выяснили, как правильно открывать банку пива. Они провели специальный эксперимент.
Вечерняя Москва вчера в 06:49
Общество

Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Зеленский призвал найти заказчика убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход расследовани я убийства журналиста Павла Шеремета.
Московский Комсомолец вчера в 11:29
Политика

Пушков считает предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским военным контроля над границей с Россией до выборов в Донбассе является «убийством» Минских соглашений.
RT на русском вчера в 19:53
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Кравцов попрощался с «Трактором». Он возвращается в «Рейнджерс»

Sports.ru вчера в 13:59
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Россиянки узнали соперника по полуфиналу ЧМ по гандболу

Ранее россиянки одержали восьмую победу в восьми матчах, обыграв сборную Испании, и вышли в полуфинал с первого места, писал NEWS.ru.
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Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
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Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
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Директора школы Новосибирска подозревают в распространении порнографии

В одной из муниципальных школ Советского района Новосибирска месяц работал директор, на которого завели уголовное дело за распространение порнографии.
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В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

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Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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Похудевшая Настя Каменских показала откровенное фото в нижнем белье

Похудевшая певица разместила в Instagram откровенное фото в нижнем белье.
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Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

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Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
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Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
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Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье

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МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
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СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

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Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
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В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты

Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
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Новая методика определения массы черных дыр разработана астрономами

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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