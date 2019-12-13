Политика
RT на русскомЗеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
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Общество
Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят
Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Политика
Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
Футбол
ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса у «Васко да Гама» за 4,8 млн евро
Как пишет в твиттере журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт, московский клуб не использовал опцию выкупа 20-летнего вингера за 4,8 млн евро.
Наука
Ученые рассказали, как правильно открыть банку пива
Датские ученые выяснили, как правильно открывать банку пива. Они провели специальный эксперимент.
Общество
Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Зеленский призвал найти заказчика убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход расследовани я убийства журналиста Павла Шеремета.
Политика
Пушков считает предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским военным контроля над границей с Россией до выборов в Донбассе является «убийством» Минских соглашений.
Хоккей
Кравцов попрощался с «Трактором». Он возвращается в «Рейнджерс»
Спорт
Россиянки узнали соперника по полуфиналу ЧМ по гандболу
Ранее россиянки одержали восьмую победу в восьми матчах, обыграв сборную Испании, и вышли в полуфинал с первого места, писал NEWS.ru.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Политика
Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
Происшествия
Директора школы Новосибирска подозревают в распространении порнографии
В одной из муниципальных школ Советского района Новосибирска месяц работал директор, на которого завели уголовное дело за распространение порнографии.
Футбол
«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино
Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Шоу-бизнес
Похудевшая Настя Каменских показала откровенное фото в нижнем белье
Похудевшая певица разместила в Instagram откровенное фото в нижнем белье.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Происшествия
Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Хоккей
Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона
Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Происшествия
Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием
Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Наука
В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты
Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
Космос